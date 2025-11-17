NATO vadovas sureagavo į sabotažo aktą Lenkijoje

Kaip praneša „Evropeiskaja pravda“, apie tai jis kalbėjo spaudos konferencijoje Briuselyje, surengtoje kartu su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu.
NATO laukia tyrimo rezultatų
M. Rutte pabrėžė, kad NATO palaiko glaudžius ryšius su Lenkijos institucijomis dėl incidento geležinkelio linijoje.
„Mes palaikome glaudžius ryšius su Lenkijos valdžios institucijomis, tačiau kol kas turime laukti tyrimo rezultatų“, – sakė jis.
