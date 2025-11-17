 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

NATO vadovas sureagavo į sabotažo aktą Lenkijoje

2025-11-17 15:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 15:44

NATO vadovas Markas Rutte sureagavo į Lenkijoje fiksuotą sabotažo aktą geležinkelyje ir teigia, kad Aljansas atidžiai stebi situaciją, tačiau kol kas laukia oficialių tyrimo išvadų. Incidentas, dėl kurio sutriko svarbūs tarpmiestiniai ir tarptautiniai maršrutai, kelia vis didesnį nerimą Lenkijos institucijoms ir šalies vadovybei.

Rutte kandžiai sureagavo į Putino sušauktą susirinkimą: jis rengia posėdžius, nes gauna algą (nuotr. SCANPIX)

NATO vadovas Markas Rutte sureagavo į Lenkijoje fiksuotą sabotažo aktą geležinkelyje ir teigia, kad Aljansas atidžiai stebi situaciją, tačiau kol kas laukia oficialių tyrimo išvadų. Incidentas, dėl kurio sutriko svarbūs tarpmiestiniai ir tarptautiniai maršrutai, kelia vis didesnį nerimą Lenkijos institucijoms ir šalies vadovybei.

4

Kaip praneša „Evropeiskaja pravda“, apie tai jis kalbėjo spaudos konferencijoje Briuselyje, surengtoje kartu su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu.

NATO laukia tyrimo rezultatų

M. Rutte pabrėžė, kad NATO palaiko glaudžius ryšius su Lenkijos institucijomis dėl incidento geležinkelio linijoje.

„Mes palaikome glaudžius ryšius su Lenkijos valdžios institucijomis, tačiau kol kas turime laukti tyrimo rezultatų“, – sakė jis.

