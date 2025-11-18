Nuo 2026-ųjų – privalomosios tarnybos pokyčiai: štai ką reikia žinoti

Nuo kitų metų įsigalioja Karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymas, keičiantis šaukimo tvarką.
Pagal ją atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą bus kviečiami 18–22 metų jaunuoliai, o į sąrašus patekę pilnamečiai moksleiviai – iškart po mokyklos baigimo. Savanoriškai tarnauti bus galima iki 39 metų.
Taip pat įsigalios pokyčiai dėl tarnybos atidėjimo. Anot kariuomenės, studentai, įstoję į aukštąsias mokyklas po įtraukimo į sąrašą, tarnybos atidėti negalės.
Jie galės rinktis akademines atostogas arba pasinaudoti kitais būdais įgyti karinį parengtumą – jaunesniųjų karininkų vadų mokymais arba savanoriškosios nenuolatinės karo tarnybos būdu.
Kaip ir anksčiau, privalomoji pradinė karo tarnyba truks devynis mėnesius, tačiau geriausiai tarnybą atlikusiems kariams bus skirta iki 7,5 tūkst. eurų išmoka, savanoriams – iki 30 proc. didesnės išmokos, siekiančios apie 9,8 tūkst. eurų.
Baigus tarnybą taip pat bus kompensuojamos išlaidos už išlaikytus B kategorijos vairavimo kursus.
Nuo kitų metų kariuomenė į tarnybą taip pat šauks svarbių profesijų specialistus – inžinerijos, medicinos, aviacijos technologijų ir kitų sričių atstovus. Jiems numatyta 3 mėnesių trukmės tarnyba, po kurios jie bus įtraukti į aktyvųjį rezervą. Geriausiai už tarnybą įvertintiems specialistams bus išmokama iki 3 685 eurų.
Nuo 2026-ųjų taip pat bus stiprinamas kariuomenės rezervas, prailginant tarnybos trukmę nuo 10 iki 15 metų.
