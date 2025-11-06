 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Kreipkitės į maisto banką“: Amerikiečių kariai Europoje gali likti be atlyginimų

2025-11-06 12:14 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 12:14

Dėl užsitęsusio JAV vyriausybės uždarymo Vokietijoje dislokuoti amerikiečiai kariai gali nesulaukti lapkričio mėnesio atlyginimo, rašo „Euronews“.

JAV kariai (Paulius Peleckis/Fotobankas)

Dėl užsitęsusio JAV vyriausybės uždarymo Vokietijoje dislokuoti amerikiečiai kariai gali nesulaukti lapkričio mėnesio atlyginimo, rašo „Euronews“.

REKLAMA
0

Jungtinėms Valstijoms išgyvenant ilgiausią vyriausybės uždarymą savo istorijoje, Pentagonas įspėja, kad kariai gali nesulaukti vidurio mėnesio išmokų, kurios turėtų būti išmokamos lapkričio 15 d.

JAV kariai gauna atlyginimus du kartus per mėnesį, todėl mokėjimų pertraukos metu padidėja pinigų srautų spaudimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas „CBS News“ sakė, kad „nuo lapkričio 15 d. mūsų kariai ir karės, kurie yra pasirengę rizikuoti savo gyvybėmis, nebesulauks atlyginimo“, jei demokratų ir respublikonų nesutarimai dėl biudžeto tęsis.

REKLAMA
REKLAMA

Siūlo kreiptis į maisto banką

JAV kariuomenė savo svetainėje paskelbė gaires, kuriose Vokietijoje dislokuotiems kariams rekomenduojama kreiptis nepaprastųjų socialinių išmokų, paskolų. Taip pat jiems nurodoma kreiptis į maisto bankus ir maisto dalijimosi organizacijas.

REKLAMA

„Euronews“ pažymi, kad Vokietijos socialinės išmokos JAV kariams iš esmės lieka neprieinamos, o tai reiškia, kad kariai bus palikti likimo valiai.

Darbo teisės ekspertas Michaelis Fuhlrottas leidiniui sakė, kad pašalpos JAV kariams yra teisiškai neįmanomos, nes jie „Vokietijoje būna tik laikinai“, o NATO taisyklės draudžia Vokietijos socialinės apsaugos nuostatas taikyti užsienio kariams, siekiant išvengti dvigubų išmokų.

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio mėnesį nebus pinigų?

JAV kariams spalio atlyginimai buvo išmokėti iš nepaprastosios padėties fondo. Taip pat anoniminis donoras skyrė 130 mln. dolerių specialiai karių atlyginimams ir išmokoms, CNN sakė Pentagono atstovas.

Tačiau lapkričio atlyginimai karių gali nepasiekti, o tai, anot iniciatyvos „Blue Star Families“, kurią įkūrė kariškiai, būtų labai skaudu, nes vos 30 proc. JAV kariškių turi 3 tūkst. JAV dolerių arba daugiau santaupų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Respublikonų Senato daugumos lyderis Johnas Thune‘as išreiškė optimizmą, kad senatoriai iki savaitės pabaigos susitars dėl biudžeto, o tai turėtų užbaigti spalio 1 d. prasidėjusį vyriausybės uždarymą.

Dėl vyriausybės uždarymo JAV valstybės tarnautojai priversti imti nemokamas atostogas, o kariai laukia, kol bus išspręsta Kongreso biudžeto aklavietė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų