Vokietija ruošiasi galimam karui, tačiau susiduria su rimtomis problemomis

2025-11-10 14:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 14:49

Vokietijos kariuomenė ruošiasi blogiausiam scenarijui – galimam karui. „Bild“ skelbia, kad Bundesveras parengė ataskaitą, atskleidžiančią rimtus medicinos sistemos trūkumus, dėl kurių Vokietija šiuo metu nėra pasirengusi karo atvejui.

Bundesveras parengė specialią Vokietijos ginkluotųjų pajėgų ataskaitą, į kurią įtraukta 200 ekspertų – karių ir medicinos darbuotojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leidinio teigimu, dokumente pirmą kartą pateikiamas niūrus šalies pasirengimo ekstremalioms situacijoms vertinimas.

„Pagal blogiausią scenarijų Vokietijoje kasdien gali būti apie tūkstantį sužeistų karių. Be to, bus aukų ir tarp civilių gyventojų“, – rašo leidinys.

Ekspertai prognozuoja, kad tokia situacija sukels „didelę fizinę ir psichosocialinę naštą“ medicinos personalui bei kitiems pacientams.

Vokietijos sveikatos apsaugos sistema nėra pasirengusi galimo karo scenarijui

Ataskaitoje pažymima, jog tokiu atveju infekcinės ligos greitai plistų, o vaistai ir tvarsčiai taptų deficitu. Taip pat pabrėžiama, kad reikėtų tikėtis tikslingų priešo išpuolių prieš ligonines ir medikus.

Ekspertų vertinimu, Vokietijos sveikatos apsaugos sistema šiuo metu yra tik vidutiniškai pasirengusi tokiems iššūkiams.

„Atsakomybės ribos yra neaiškios, tiekimo grandinės pernelyg pažeidžiamos, o ryšių kanalai – nesuderinti. Vaistinės kaupia per mažai vaistų. Niekas tiksliai nežino, kurie gydytojai yra pasiekiami ar planuoja kitaip (pavyzdžiui, išvykti)“, – teigiama leidinyje.

