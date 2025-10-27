Kalendorius
Vokietijoje pašautas rusas, bandęs su degtinės buteliu kišenėje pulti pareigūnus

2025-10-27 12:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 12:36

Vokietijos vakaruose esančiame Bylefeldo mieste policija pašovė vyrą, grasinusį susprogdinti vietos kinų restoraną „China Garten“, o vėliau užpuolusį atvykusius pareigūnus, rašoma „Bild“. Vėliau jo kišenėje buvo aptiktas peilis ir degtinės butelis.

Anot liudininkų, atėjęs į „China Garten“ vyras pareikalavo alkoholio, o vėliau pareiškė, kad turi granatą, kurią pagrasino susprogdinti. Tuo metu restorane buvo apie 50 žmonių.

Atvykus pareigūnams vyras ir toliau agresyviai elgėsi, pradėjo judėti link jų. Tuomet buvo atidengta ugnis – dvi kulkos pataikė rusui į kelį. 

„Bild“ duomenimis, sulaikytasis – Sibiro (Rusija) gyventojas, įsikūręs Bylefelde. Anksčiau jis jau buvo teistas dėl neteisėto ginklo laikymo. Anot tyrimo, vyras dar turi ir neįvardintų psichinių sutrikimų.

Pas sužeistąjį pareigūnai aptiko peilį ir butelį degtinės. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

