Vokietijoje pašautas rusas, bandęs su degtinės buteliu kišenėje pulti pareigūnus

Anot liudininkų, atėjęs į „China Garten“ vyras pareikalavo alkoholio, o vėliau pareiškė, kad turi granatą, kurią pagrasino susprogdinti. Tuo metu restorane buvo apie 50 žmonių.
Atvykus pareigūnams vyras ir toliau agresyviai elgėsi, pradėjo judėti link jų. Tuomet buvo atidengta ugnis – dvi kulkos pataikė rusui į kelį.
„Bild“ duomenimis, sulaikytasis – Sibiro (Rusija) gyventojas, įsikūręs Bylefelde. Anksčiau jis jau buvo teistas dėl neteisėto ginklo laikymo. Anot tyrimo, vyras dar turi ir neįvardintų psichinių sutrikimų.
Pas sužeistąjį pareigūnai aptiko peilį ir butelį degtinės.
