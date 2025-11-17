 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas uždegė žalią šviesą: Kongresas imasi naujų sankcijų Rusijai

2025-11-17 21:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 21:25

JAV prezidentui Donaldui Trumpui pritarus, Kongresas imasi naujo sankcijų paketo Rusijai – pasak senatoriaus Lindsey Grahamo, šios priemonės turėtų sustiprinti spaudimą Kremliui ir priartinti taikos derybas, rašoma UNIAN.

Nedirbančius skrydžių valdymo dispečerius Trumpas išvadino nepatriotiškais. EPA-ELTA nuotr.
13

JAV prezidentui Donaldui Trumpui pritarus, Kongresas imasi naujo sankcijų paketo Rusijai – pasak senatoriaus Lindsey Grahamo, šios priemonės turėtų sustiprinti spaudimą Kremliui ir priartinti taikos derybas, rašoma UNIAN.

0

Gavęs JAV prezidento D. Trumpo pritarimą, Kongresas pereina prie dvipartinio įstatymo projekto dėl papildomų sankcijų Rusijai svarstymo, pareiškė JAV senatorius L. Grahamas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpas turės daugiau galios sustabdyti karą

Pasak jo, šios sankcijos suteiks D. Trumpui „daugiau priemonių, kad būtų galima sustabdyti kraujo praliejimą Ukrainoje“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Įstatymo projektas leidžia JAV prezidentui savo nuožiūra įvesti antrines sankcijas ir muitus šalims, kurios toliau perka pigią rusišką naftą ir dujas, taip remdamos Putino karinę mašiną“, – rašė jis socialiniame tinkle „X“.

L. Grahamas pridūrė, kad įstatymo projektas suteiks JAV lyderiui daugiau lankstumo ir įgaliojimų, kad šis galėtų paskatinti Kremliaus diktatorių pradėti taikos derybas, darant įtaką ne tik Rusijai, bet ir, pavyzdžiui, Iranui, kuris remia Vladimiro Putino režimą.

Senatorius taip pat pabrėžė, jog sankcijos prieš dvi didžiausias Rusijos naftos bendroves „jau padarė didelį poveikį“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (19)
JAV demonstruoja galią – paleido tarpžemyninę balistinę raketą: sulaukė reakcijos iš Rusijos (nuotr. Telegram)
JAV demonstruoja galią – išbandė tarpžemyninę balistinę raketą: sulaukė reakcijos iš Rusijos (10)
Orbanas drąsiai pareiškė: Rusijos nebijome, o Trumpas vertas Nobelio premijos (nuotr. SCANPIX)
Orbanas ruošiasi pokalbiui su Trumpu: nori jam paaiškinti, kodėl Vengrija negali atsisakyti rusiškų išteklių (5)
Istorija kartojasi? JAV telkia milžiniškas pajėgas Karibų jūroje – Rusija ir Kinija jau reaguoja (nuotr. SCANPIX)
Istorija kartojasi? JAV telkia pajėgas Karibų jūros regione – sureagavo Rusija ir Kinija (9)

