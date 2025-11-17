Trumpas uždegė žalią šviesą: Kongresas imasi naujų sankcijų Rusijai

Gavęs JAV prezidento D. Trumpo pritarimą, Kongresas pereina prie dvipartinio įstatymo projekto dėl papildomų sankcijų Rusijai svarstymo, pareiškė JAV senatorius L. Grahamas.
Trumpas turės daugiau galios sustabdyti karą
Pasak jo, šios sankcijos suteiks D. Trumpui „daugiau priemonių, kad būtų galima sustabdyti kraujo praliejimą Ukrainoje“.
„Įstatymo projektas leidžia JAV prezidentui savo nuožiūra įvesti antrines sankcijas ir muitus šalims, kurios toliau perka pigią rusišką naftą ir dujas, taip remdamos Putino karinę mašiną“, – rašė jis socialiniame tinkle „X“.
L. Grahamas pridūrė, kad įstatymo projektas suteiks JAV lyderiui daugiau lankstumo ir įgaliojimų, kad šis galėtų paskatinti Kremliaus diktatorių pradėti taikos derybas, darant įtaką ne tik Rusijai, bet ir, pavyzdžiui, Iranui, kuris remia Vladimiro Putino režimą.
Senatorius taip pat pabrėžė, jog sankcijos prieš dvi didžiausias Rusijos naftos bendroves „jau padarė didelį poveikį“.
