TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija okupuotame Donecke kuria „karo turizmą“: vyks ekskursijos po nusiaubtas teritorijas

2025-11-17 18:46
2025-11-17 18:46

Rusija okupuotame Donecke planuoja beveik 9,5 mln. eurų vertės „karo turizmo“ projektą – lankytojams ketinama siūlyti ekskursijas po nuo karo nusiaubtas teritorijas, nors pats regionas vis dar kenčia nuo infrastruktūros griūties, vandens ir degalų trūkumo.

Okupantų nuniokotas Doneckas (nuotr. SCANPIX)
13

Rusijos remiamos okupuoto Donecko regiono valdžios institucijos planuoja plėtoti „karo turizmo“ iniciatyvą, pagal kurią lankytojams būtų siūlomi ekskursijų maršrutai per karo paveiktas teritorijas, įskaitant vietas, susijusias su Rusijos visapusišku įsiveržimu į Ukrainą, pranešė „The Moscow Times“.

Iniciatyvą paskelbė Kirilas Makarovas, vadinamas Donecko Liaudies Respublikos „premjero pavaduotoju“, duodamas interviu „RIA Novosti“.

Į „karo turizmą“ investuos net 9,5 mln. eurų

Jis teigė, kad ekskursijos akcentuos „svarbiausius karinės šlovės taškus“, turėdamas omenyje vietas, susijusias su kovomis Donbase per pastarąjį dešimtmetį.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Programa planuojama pradėti 2026 m. pagal Rusijos nacionalinį projektą „Turizmas ir svetingumas“. Pasak „The Moscow Times“, K. Makarovas pripažino, kad dėl tebevykstančių karo veiksmų regiono infrastruktūra yra smarkiai apgadinta, ir sakė: „Atliekame rimtą peržiūrą... Pradedame vertinti, ką reikia atkurti pirmiausia.“

Jis pridūrė, kad į šį sektorių bus investuota daugiau kaip 1 mlrd. rublių (apie 9,5 mln. eurų), tačiau finansavimo šaltinis neatskleistas.

