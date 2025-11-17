Rusija okupuotame Donecke kuria „karo turizmą“: vyks ekskursijos po nusiaubtas teritorijas

Rusijos remiamos okupuoto Donecko regiono valdžios institucijos planuoja plėtoti „karo turizmo“ iniciatyvą, pagal kurią lankytojams būtų siūlomi ekskursijų maršrutai per karo paveiktas teritorijas, įskaitant vietas, susijusias su Rusijos visapusišku įsiveržimu į Ukrainą, pranešė „The Moscow Times“.
Iniciatyvą paskelbė Kirilas Makarovas, vadinamas Donecko Liaudies Respublikos „premjero pavaduotoju“, duodamas interviu „RIA Novosti“.
Į „karo turizmą“ investuos net 9,5 mln. eurų
Jis teigė, kad ekskursijos akcentuos „svarbiausius karinės šlovės taškus“, turėdamas omenyje vietas, susijusias su kovomis Donbase per pastarąjį dešimtmetį.
Programa planuojama pradėti 2026 m. pagal Rusijos nacionalinį projektą „Turizmas ir svetingumas“. Pasak „The Moscow Times“, K. Makarovas pripažino, kad dėl tebevykstančių karo veiksmų regiono infrastruktūra yra smarkiai apgadinta, ir sakė: „Atliekame rimtą peržiūrą... Pradedame vertinti, ką reikia atkurti pirmiausia.“
Jis pridūrė, kad į šį sektorių bus investuota daugiau kaip 1 mlrd. rublių (apie 9,5 mln. eurų), tačiau finansavimo šaltinis neatskleistas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!