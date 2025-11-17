 
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prie Rusijos sienos – JAV bombonešiai: Maskva reagavo skubiai

2025-11-17 17:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 17:23

Virš Baltijos pakrantės pastebėti JAV strateginiai bombonešiai „B-52“ sukėlė įtampos bangą. NATO misijai vykstant netoli Rusijos sienų, Maskva reagavo skubiai – į pakrantę, esančią šalia Vokietijos, pasiuntė karo laivus.

Virš Baltijos jūros – JAV bombonešiai: sureagavo Rusija (nuotr. JAV oro pajėgų Europoje ir Afrikoje) (nuotr. facebook.com)

JAV bombonešiai „B-52“ jau keletą dienų skraido virš Šlėzvigo-Holšteino ir Meklenburgo-Pomeranijos. Šie strateginiai orlaiviai paprastai patruliuoja Ramiajame vandenyne arba treniruojasi virš Nevados, tačiau šįkart jie skrido virš Riugeno, Rostoko ir palei visą Baltijos jūros pakrantę, skelbia „Telegram“ kanalas „Nexta“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Misija „Bomber Task Force Europe“ prasidėjo Morono bazėje Ispanijoje, o oficialūs jos tikslai – bendradarbiauti su sąjungininkais ir stiprinti koordinavimą regione.

Rusija sureagavo į JAV bombonešius virš Baltijos jūros

Maskva atsakė, nusiųsdama prie Vokietijai priklausančios Fėmarno salos savo laivus – „Neustrašimij“ ir desantinį laivą „Aleksandr Šabalin“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prie Rusijos sienos – JAV galios demonstracija: surengė pratybas (nuotr. SCANPIX)
Prie Rusijos sienos – JAV galios demonstracija: surengė pratybas (17)

