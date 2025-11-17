Prie Rusijos sienos – JAV bombonešiai: Maskva reagavo skubiai

JAV bombonešiai „B-52“ jau keletą dienų skraido virš Šlėzvigo-Holšteino ir Meklenburgo-Pomeranijos. Šie strateginiai orlaiviai paprastai patruliuoja Ramiajame vandenyne arba treniruojasi virš Nevados, tačiau šįkart jie skrido virš Riugeno, Rostoko ir palei visą Baltijos jūros pakrantę, skelbia „Telegram“ kanalas „Nexta“.
Misija „Bomber Task Force Europe“ prasidėjo Morono bazėje Ispanijoje, o oficialūs jos tikslai – bendradarbiauti su sąjungininkais ir stiprinti koordinavimą regione.
Rusija sureagavo į JAV bombonešius virš Baltijos jūros
Maskva atsakė, nusiųsdama prie Vokietijai priklausančios Fėmarno salos savo laivus – „Neustrašimij“ ir desantinį laivą „Aleksandr Šabalin“.
