TV3 Žinios. Lukašenka toliau tyčiojasi iš Lietuvos; Kultūrininkai keliauja į politiką; Atgabenta Klaipėdos Kalėdų eglė

„Nemuno aušrą“ iš koalicijos verčiantys kultūros atstovai apsisprendė eiti į politiką ir ruošiasi būsimiems savivaldos tarybų ir merų rinkimams. Tiesa, kol kas naujos partijos kurti neketina, žada jungtis jau prie egzistuojančių politinių darinių. Konservatorių lyderis protestuojančių kultūrininkų laukia išskėstomis rankomis – esą pasiruošęs su jais pasikalbėti ir netgi priimti į partiją. Tuo metu naujų reikalavimų iš protestuotojų laukiantis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius tokiu kultūrininkų posūkiu keliauti į politiką nesistebi ir kviečia juos jungtis prie socdemų.
Į Teatro aikštę atvyko pagrindinė Klaipėdos Kalėdų eglė. Pagal jau dešimtmetį trunkančią tradiciją, ją padovanojo savo kieme žaliaskarę užauginę pajūrio gyventojai. Šį kartą eglė iki centrinės Klaipėdos aikštės keliavo net kone 25 kilometrus – iki šiol ji augo Vėžaičių miestelyje. TV3 Žinios nuvyko pasižiūrėti, kaip žaliaskarė nukeliavo iki Klaipėdos.
