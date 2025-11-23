 
TV3 naujienos > Video naujienos

TV3 Žinios. Skelbia, kad JAV taikos planas dėl Ukrainos buvo perduotas rusų; Nausėda perspėja dėl kylančių grėsmių

2025-11-23 18:27 / šaltinis: TV3
2025-11-23 18:27

Ženevoje prasidėjo derybos dėl 28-ių punktų vadinamojo „taikos plano“. Bet dar neprasidėjus deryboms – kritikos bangos sulaukęs Vašingtonas ėmė švelninti savo kategorišką poziciją. Donaldas Trumpas sako, kad tai nėra galutinis jo pasiūlymas Ukrainai. O JAV senatoriai atskleidžia, kad planas nė nebuvo ruoštas Vašingtone – jį esą tiesiog perdavė rusai. Oficialiai D. Trumpo administracija tai neigia. O Europiečiai dabar stengiasi kiek įmanoma pakeisti kapituliacinį planą.

O tuo metu Lietuvoje minima kariuomenės diena. Sostinės centre išrikiuota Lietuvos ir sąjungininkų šarvuota technika, ginklai. Katedros aikštėje išilminga rikiuotė: salvės, naikintuvų griausmas ir Gitano Nausėdos sveikinimas kariams. Šalies Prezidentas priminė Lietuvai kylančias grėsmes ir akcentavo gynybos finansavimą, kuris kitąmet turėtų siekti 4 milijardus 800-us milijonų eurų.

Visą TV3 Žinių transliaciją stebėkite straipsnio pradžioje.

