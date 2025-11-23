TV3 Žinios. Skelbia, kad JAV taikos planas dėl Ukrainos buvo perduotas rusų; Nausėda perspėja dėl kylančių grėsmių

O tuo metu Lietuvoje minima kariuomenės diena. Sostinės centre išrikiuota Lietuvos ir sąjungininkų šarvuota technika, ginklai. Katedros aikštėje išilminga rikiuotė: salvės, naikintuvų griausmas ir Gitano Nausėdos sveikinimas kariams. Šalies Prezidentas priminė Lietuvai kylančias grėsmes ir akcentavo gynybos finansavimą, kuris kitąmet turėtų siekti 4 milijardus 800-us milijonų eurų.
