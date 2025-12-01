 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Real“ komandai nepavyko iškovoti pergalės prieš „Girona“

2025-12-01 00:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 00:02

Ispanijos „La Lga“ pirmenybių rungtynės tarp „Girona“ ir Madrido „Real“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Ispanijos „La Lga“ pirmenybių rungtynės tarp „Girona“ ir Madrido „Real“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

REKLAMA
0

Kylianas Mbappe nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas po VAR peržiūros užfiksavo žaidimą ranka ir rezultatas išliko nepakitęs. Azzedine Ounahi pirmojo kėlinio pabaigoje pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Girona“ ekipą į priekį 1:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Mbappe antrajame kėlinyje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

REKLAMA
REKLAMA

K. Mbappe realizavo septynis vienuolikos metrų baudinius šį sezoną visuose turnyruose, daugiausiai tarp penkių Europos futbolo stipriausių lygų.

„Real“ po 14 sužaistų rungtynių turi surinkęs 33 taškus ir rikiuojasi antroje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Girona“ su 12 taškų žengia aštuoniolikta.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų