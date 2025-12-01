„Real“ komandai nepavyko iškovoti pergalės prieš „Girona“

Kylianas Mbappe nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas po VAR peržiūros užfiksavo žaidimą ranka ir rezultatas išliko nepakitęs. Azzedine Ounahi pirmojo kėlinio pabaigoje pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Girona“ ekipą į priekį 1:0.
K. Mbappe antrajame kėlinyje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
K. Mbappe realizavo septynis vienuolikos metrų baudinius šį sezoną visuose turnyruose, daugiausiai tarp penkių Europos futbolo stipriausių lygų.
„Real“ po 14 sužaistų rungtynių turi surinkęs 33 taškus ir rikiuojasi antroje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Girona“ su 12 taškų žengia aštuoniolikta.
