Wiley vedama Šiaurės Makedonijos rinktinė nugalėjo Airiją

Šiaurės Makedonija (2/0) A grupės mače išvykoje 88:76 (20:27, 22:13, 19:22, 27:14) palaužė Airiją (0/2).
Po trijų kėlinių airiai dar pirmavo tašku (62:61), o likus žaisti dvi minutes atsiliko vos vienu metimu (74:77), tačiau lemiamu metu makedonai tvirtai sutvarkė reikalus.
Ryškiausias svečių veidas buvo Vilniaus „Ryto“ išleistas Jacobas Wiley – 29 minutės, 20 taškų (4/7 dvitaškių, 4/4 tritaškių), 9 atkovoti, 3 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 pražangos ir 29 naudingumo balai.
Puolėjas šiame „lange“ sužaidė tik vieną mačą – Šiaurės Makedonija pasikvietė du natūralizuotus amerikiečius, o rungtynėse prieš Azerbaidžaną naudojo Valensijos „Valencia“ atstovaujantį Omari Moore’ą.
26 taškus į makedonų pergalę įnešė Andrejus Jakimovskis (2/8 tritaškių, 5 atk. kam., 4 rez. perd.), 12 – Ademas Mekičius (7 atk. kam., 4 rez. perd.), 11 – Vojdanas Stojanovskis.
Šeimininkams 26 taškus pelnė Samuelis Alajiki (4/13 tritaškių, 10 atk. kam.), 17 – Seanas Floodas, 10 – Nealas Quinnas (9 atk. kam.).
Airijos lietuvis Rapolas Buivydas ant parketo praleido 11 minučių, pelnė 2 taškus (1/2 dvitaškių), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą suklydo, išnaudojo pražangų limitą ir liko su 5 naudingumo balais.
Kiti rezultatai:
A grupė: Azerbaidžanas (0/2) 90:95 Liuksemburgas (2/0)
B grupė: Armėnija (0/2) 62:74 Norvegija (1/0)
C grupė: Albanija (0/2) 84:99 Kosovas (1/0)
