Banchi: apie dialogą su Eurolygos klubais ir žaidėjų krūvių valdymą

Italai namie 76:81 nusileido Islandijai, bet Klaipėdoje 82:81 pranoko Lietuvą.
Po rungtynių Italijos rinktinės vairą perėmęs Luca Banchi apžvelgė tai, kaip pavyko prisikviesti tris Eurolygos klubams priklausančius žaidėjus, bet neskubėjo vertinti galimybių vasarą tai pakartoti su Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) atletais.
„Pirmoji pergalė sunkioje grupėje, išvykoje, prieš tokią gerą komandą kaip Lietuva. Esame patenkinti rezultatu ir visų 40 minučių kova. Parodėme asmenybę, kurios reikia su jais varžytis. Lietuviai parodė, kad niekada nepasiduoda, tad reikia į tai atsakyti. Tai ir padarėme, net ir sunkiausiu metu radome resursų atsakyti. Atsilaikėme paskutinėje atakoje ir labai efektyviai patys pelnėme taškus, tai yra geras pamatas“, – teigė strategas.
– Per pirmąją mačo pusę suklydote 14 kartų, per antrąją – vos 2. Kokią žinutę siuntėte komandai per ilgąją pertrauką?
– Buvome pasiruošę ir žinojome jų stilių, ypač žaidžiant namie. Agresyviai besiginantys žaidėjai dar geriau parodo savo galimybes. Tai akcentavome ir prieš rungtynes, bet ne itin nusisekė. Buvo pozicinių klaidų, kurios lėmė neišprovokuotas klaidas. Kalbame apie vieną agresyviausių komandų visoje Europoje, kamuolio spaudimą, susispaudimą po krepšiu, tad reikėjo gerai išplėsti aikštelę. Nebuvome itin disciplinuoti. Antroje pusėje buvome geresni, atakavome jų susikeitimus ir tai leido geriau kontroliuoti rungtynes. Gabriele sumetė savo metimus, bet padėjo ir kovoje dėl kamuolių. Išskirtinių žinučių nebuvo, tokį planą turėjome nuo pradžių, bet pirmoje pusėje jo neįvykdėme.
– Niccolo Mannionas prisijungė prie rinktinės, galite apžvelgti jo svarbą?
– Jei kalbėsime tik apie lemiamą metimą, nuvertinsime jo įtaką šios dienos rungtynėms. Jis buvo labai efektyvus nustatant rungtynių tempą bei ardant varžovų susikeitimus gynyboje. Jis gerai užbaigė atakas ir skirstė kamuolius. Man labai patinka jo asmenybė. Gabriele, Nicco ir Stefano Tonutas žaidžia Eurolygoje, bet vos gavęs darbą bandau susisiekti su jų treneriais ir rasti bendrą požiūrį, nes dirbame su tais pačiais žaidėjais.
Noriu padėkoti Ettorei Messinai, kuris vadovavo, kai sutarėme dėl Stefano ir Nicco atvykimo. Tonutas su komandai nevyksta į Eurolygos išvykas, tad galėjo prisijungti nuo pirmosios dienos. Nicco nežaidė pastaruosiuose mačuose, tad mes norėjome suteikti jam šansą. Gabriele mėgsta krepšinį ir nori žaisti. Tokiame keistame formate rinktinė tampa galimybe ir klubams. Kai kurie išlaiko tunelinį regėjimą, rinktinę laiko rizika traumoms ir nuovargiui bei tai regi kaip papildomą problemą. Ši uniforma yra ypatinga, ji gali padėti ir prikelti sezoną. Tikiu, kad Nicco, Stefano ir Gabriele ryt grįš į savo klubus pilni energijos ir noro žaisti. Kartais rinktinė yra augimo dalimi. Esu laimingas, kad Messina ir Sergio Scariolo suprato mūsų strategiją. Tikiu, kad tai gali sukurti ryšį tarp federacijos ir klubų. Rinktinės pozicija yra ribota, suprantu ir atsimenu, kad praėjusį sezoną, kai treniravau Bolonijos klubą, išleidau Nicola Akele į rinktinę, kad sužaistų du mačus ir pasidžiaugtų krepšiniu, nes negaliu jam to suteikti klube. Ettore ir Sergio turi viziją, kuri tampa logiška. Mes esame įsprausti kampe ir rytoj visi apie tai pamirš. Gauname savaitę kas tris mėnesius. Gausime kritikos dėl to, kaip žaidžiame, egzistuojame kartą per tris mėnesius ir būname pamiršti. Tai leidžia išpildyti turimus talentus.
– Kitą kartą su lietuviais susidursite vasarą. Ar yra galimybė prisikviesti Simone Fontecchio bei Donte DiVincenzo?
– Norite gandų? Situacija vasarą bus specifinė, sprendimais bus susiję su traumomis, kūnais ir kontraktais. Nereikia pamiršti, kad dėl NBA kontraktų atsiranda tam tikros taisyklės. Labiausiai noriu kalbėti apie Simone, nes pažįstu jį asmeniškai. Su Donte dar nesame susitikę, planuoju sutikti jį JAV. Nevisiškai suprantu jo poziciją ir man nerūpi vieši pareiškimai. Reikia pažiūrėti vienas kitam į akis ir kalbėti kaip brandūs žmonės.
Čia esame be Eurolygos žaidėjų. Svarbiausia yra būti saugiems, turėti laiko poilsiui, kitas „langas“ bus vasarį, po vietinių taurių. Dar kitas – vasarą, iškart po nacionalinių čempionatų atkrintamųjų. Papildomas krūvis žaidėjams, kurie sužaidžia po 80 ar 90 rungtynių. Toks tvarkaraštis yra grėsmė žaidėjų sveikatai.
Man buvo garbė vadovauti Latvijos rinktinei ir pajaučiau, ką reiškia atstovauti šaliai. Nesu latvis, bet kasdien mačiau, jaučiau ir užuodžiau, ką tai reiškia. Rinktinė yra virš visko ir visų. Palaukime ir pamatysime, kas nutiks.
– Ar ši pergalė tapo revanšu po nesėkmės Europos čempionato ketvirtfinalyje su Latvijos rinktine?
– Tikrai ne.
