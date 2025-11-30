Du kartus iš eilės Vilniaus klubą įveikusi „Energija“ – atkrintamųjų varžybų zonoje

Nugalėtojams įvarčius pelnė Tadas Kumeliauskas (05:06, Aivaras Bendžius), Nazaras Ružnikovas (30:04, Aivaras Bendžius, T. Kumeliauskas), Egidijus Binkulis (41:50, Paulius Grybauskas), Avgustinas Silinas (52:34).
Vilniaus komandoje pasižymėjo Artemas Redko (16:25, Nolanas Džeimsas Reganas, Ilja Žučkovas), Ilja Žučkovas (25:10, Povilas Verenis, Dominykas Motiejūnas).
Dar vienose intriguojančiose rungtynėse pirmieji įvartį mušė svečiai, kai pasižymėjo Elektrėnų komandai itin svarbus, antrose rungtynėse iš eilės pasižymintis T. Kumeliauskas.
Itin atkakliose rungtynėse aikštelės šeimininkai sugebėjo išlyginti ir persverti rezultatą, tačiau šį sezoną trečią kartą iš trijų tarpusavio rungtynėse laiminti Energija“ mušė tris įvarčius be atsako ir šventė pergalę.
Vilniaus klubas į varžovų vartų plotą metė 50 kartų, svečiai turėjo 45 bandymus pasiekti įvartį.
Dvi pergalės iš eilės ir pelnyti keturi taškai leido „Energijai“ pakilti į šeštąją turnyrinės lentelės vietą ir įsiveržti į atkrintamųjų varžybų zoną – pirmos dvi Baltijos čempionato komandos po reguliariojo sezono keliaus tiesiai į pusfinalį, trečią – šeštą vietas užėmusios komandos kausis ketvirtfinalyje.
Vilniaus komanda kitas rungtynes žais gruodžio 6 dieną išvykoje su Rygos HK „Mogo/RSU“ (Latvija), „Energija – tą pačią dieną namuose 13 val. priims Rygos HK „Prizma“ (Latvija).
