TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Ivas Vaitekūnas iškovojo pergalę Danijoje

2025-11-30 18:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 18:45

Danijoje vyko kovinio sporto turnyras „Unite Championship Unite 10: Lasting Legacies“. Ten pasirodė ir Lietuvos atstovas Ivas Vaitekūnas.

Geanas Ferreira ir Ivas Vaitekūnas | „Stop“ kadras

0

Lietuvis pagal muaythai taisykles susikovė su danu Geanu Ferreira. Pasibaigus kovai, teisėjas į viršų iškėlė I. Vaitekūno ranką.

Įdomu tai, kad I. Vaitekūnas į narvą ėjo skambant „Drakonų kovos Z“ įžanginei dainai – „Cha-La Head-Cha-La“.

25-erių lietuviui tai buvo 7-a pergalė per 9 muaythai kovas. I. Vaitekūnas taip pat yra patyręs 2 pralaimėjimus. 31-erių danas liko su 6 pergalėmis bei patyrė 4-ą nesėkmę.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

