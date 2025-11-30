Ivas Vaitekūnas iškovojo pergalę Danijoje

Lietuvis pagal muaythai taisykles susikovė su danu Geanu Ferreira. Pasibaigus kovai, teisėjas į viršų iškėlė I. Vaitekūno ranką.
Įdomu tai, kad I. Vaitekūnas į narvą ėjo skambant „Drakonų kovos Z“ įžanginei dainai – „Cha-La Head-Cha-La“.
25-erių lietuviui tai buvo 7-a pergalė per 9 muaythai kovas. I. Vaitekūnas taip pat yra patyręs 2 pralaimėjimus. 31-erių danas liko su 6 pergalėmis bei patyrė 4-ą nesėkmę.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.