  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Alpių ledo ritulio lygoje – puikus Marijaus Dumčiaus pasirodymas

2025-11-29 23:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 23:24

Šeštadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda namuose po pratęsimo 3:2 palaužė Davoso „HC Davos“ pasipriešinimą. Lietuvis žaidė 8 min. 9 sek. ir sykį atakavo vartus.

Marijus Dumčius | hockey.lt nuotr.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Servette“ (50 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse užima 4-ą poziciją. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Stipriausioje Norvegijos lygoje Sarpsbogo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko išvykoje 2:0 įveikė Lilehamerio klubą. Lietuvis ant ledo praleido 16 min. 25 sek. ir kartą smūgiavo į vartus.

„Sparta“ (31 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 10 ekipų.

Baltijos lygoje Dominyko Sadausko atstovaujama Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) komanda svečiuose 5:3 pranoko Rygos „Prizmą“ (Latvija). Lietuvis pelnė įvartį ir 3 sykius atakavo vartus.

„HK Liepaja“ (34 tšk.) vis dar pirmauja lygoje, Elektrėnų „Energija“ (11) užima 7-ą vietą, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (8) yra priešpaskutinė – 8-a.

Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) su Marijumi Dumčiumi savo arenoje 6:3 įveikė „HC Gherdeina valgardena.it“ (Italija). Lietuvis atliko net 3 rezultatyvius perdavimus.

Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) ekipa 5:1 išsivežė pergalę iš „EK Die Zeller Eisbaren“ (Austrija) teritorijos. Gynėjas iš Lietuvos puolime nepasižymėjo.

„KHL Sisak“ (45 tšk.) išlaikė 2-ą vietą, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (12) toliau rikiuojasi paskutinė – 13-a.

Rumunijos taurės turnyre „ACSHC Fenestela 68“ komanda, kurios garbę gina Lukas Žukauskas, išvykoje 4:6 pralaimėjo prieš Bukarešto „Red Hawks“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.

„ACSHC Fenestela 68“ (17 tšk.) B grupėje žengia 3-ia tarp 6 komandų.

Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ su Faustu Nausėda namuose 5:4 nugalėjo „Hermes“. Lietuvis žaidė be keitimų ir atrėmė 30 iš 34 varžovų smūgių į vartus.

„Pyry“ (22 tšk.) lenkia dvi komandas ir užima 8-ą poziciją.

Norvegijos antroje lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ komanda savo arenoje po baudinių serijos 4:5 pralaimėjo prieš „Ski Elite“. Lietuvis žaidė 24 min. 47 sek., atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir net 12 kartų smūgiavo į vartus.

„Gruner“ (29 tšk.) su Dominyku Bogdziuliu rikiuojasi 3-ia, o „Comet“ (19) lieka 6-a tarp 8 ekipų.

Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko svečiuose 5:4 įveikė „Orebro HK“.

„Rogle BK“ (32 tšk.) Pietų konferencijoje tarp 10 komandų ženga 4-a.

