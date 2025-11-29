 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Marko Kaleinikovo įvartis ir muštynės JAV ledo ritulio lygoje

2025-11-29 11:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 11:40

Penktadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Mantą Armalį ant suolo palikusi Tamperės „Ilves“ 0:3 pralaimėjo miesto derbį prieš „Tapparą“.

Muštynės | „Stop“ kadras

Penktadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Mantą Armalį ant suolo palikusi Tamperės „Ilves“ 0:3 pralaimėjo miesto derbį prieš „Tapparą“.

0

„Ilves“ (33 tšk.) 16-os klubų pirmenybėse užima 12-ą poziciją.

Slovakijos stipriausioje lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ komanda svečiuose 1:3 turėjo pripažinti Trenčino „HK Duklos“ pranašumą. Gynėjas iš Lietuvos ant ledo praleido 18 min. 58 sek., sykį atakavo vartus, blokavo 3 smūgius ir atliko 1 jėgos veiksmą.

„HK Spišska Nova Ves“ (27 tšk.) lenkia dvi komandas ir rikiuojasi 10-oje vietoje.

Aukščiausioje Rumunijos lygoje „ACSHC Fenestela 68“ su Luku Žukausku išvykoje 4:6 pralaimėjo prieš Bukarešto „Red Hawks“. Lietuvis pelnė įvartį ir 4 sykius smūgiavo į vartus.

„ACSHC Fenestela 68“ (28 tšk.) nukrito į 4-ą vietą tarp 9 ekipų.

Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje Faustas Nausėda liko ant suolo, o jo atstovaujama „Pyry“ komanda svečiuose 1:4 nusileido „Kiekko-Pojat“.

„Pyry“ (19 tšk.) užima 8-ą poziciją tarp 10 komandų.

JAV trečioje pagal pajėgumą lygoje (ECHL) Marko Kaleinikovo atstovaujama „Bloomington Bison“ komanda savo arenoje po pratęsimo 2:3 nusileido Ajovos „Heartlanders“. Lietuvis pelnė įvartį, 4 sykius atakavo vartus ir gavo 5 baudos min. už muštynes su Adamu Capannelli.

„Bloomington Bison“ (18 tšk.) Vakarų konferencijoje rikiuojasi 7-a tarp 15 ekipų.

Vokietijos trečioje lygoje „Hammer Eisbaren“ su Ugniumi Čižu varžovų arenoje 1:3 turėjo pripažinti Hanoverio „Indians“ pranašumą. Lietuvis 1 kartą smūgiavo į vartus bei laimėjo 6 iš 10 ritulio išmetimų.

„Hammer Eisbaren“ (32 tšk.) Šiaurės konferencijoje tarp 11 ekipų žengia 4-a.

Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) „Quad City Storm“ be Eimanto Noreikos svečiuose 2:5 pralaimėjo prieš „Huntsville Havoc“.

„Quad City Storm“ (7 tšk.) turnyrinėje lentelėje yra paskutinė – 10-a.

Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna namuose po pratęsimo 2:1 išplėšė pergalę prieš „Gatineau Olympiques“. Lietuvis kartą smūgiavo į vartus ir atliko net 5 jėgos veiksmus.

„Rimouski Oceanic“ (27 tšk.) Rytų konferencijoje žengia 5-a tarp 10 ekipų.

Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko savo arenoje 6:3 pranoko „Moose Jaw Warriors“.

„Lethbridge Hurricanes“ (19 tšk.) Rytų konferencijoje lenkia 2 komandas ir rikiuojasi 9-a.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ komanda namuose 5:2 įveikė „EHC Biel-Bienne Spirit“. Danielius Čečekovas ir Titas Krakauskas nepasižymėjo.

Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ ekipa svečiuose 1:6 neprilygo „SCL Young Tigers“. Lietuvis nepasižymėjo.

Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu savo arenoje 3:1 pranoko „EV Zug“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (38 tšk.) užima 5-ą vietą, Dovydo Noraus atstovaujama „EHC Kloten“ (36) – 6-ą, „LHC Academy“ (36) – 7-ą, o „Futur Hockey“ (25) yra paskutinė – 13-a.

