Skausmus ignoravęs Neymaras atvedė „Santos“ į svarbią pergalę Brazilijos čempionate

Brazilijos čempionate Neymaro atstovaujama „Santos“ laimėjo labai svarbias rungtynes 3:0 sutriuškindama „Sport Recife“.
Prieš šias rungtynes traumą patyręs ir gydytojų rekomendaciją operacijai gavęs Neymaras ignoravo šiuos pasiūlymus ir aikštėje pasirodė nuo pirmų minučių. Jis savo komandos gerbėjų nenuvylė ir 25-ąją minutę būdamas tarp kelių žaidėjų baudos aikštelėje sugebėjo surasti plyšį smūgiui ir atliko vartininkui neatremiamą bandymą.
Negana to, Neymaras prisidėjo ir prie trečiojo įvarčio kai atliko rezultatyvų perdavimą Joao Schmidtui. Kęsdamas skausmus 33-ejų metų puolėjas sužaidė 90 minučių ir buvo pripažintas geriausiu rungtynių žaidėju.
Pergalė leido jiems pakilti į 15 vietą. Prieš į žemesnę lygą keliausiančią 17-ąją vietą jie turi 2 taškų pranašumą. Iki pirmenybių pabaigos liko du turai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.