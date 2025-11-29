 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Skausmus ignoravęs Neymaras atvedė „Santos“ į svarbią pergalę Brazilijos čempionate

2025-11-29 11:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 11:29

Įspūdingą pasirodymą Brazilijoje surengė Neymaras.

Neymaras | Scanpix nuotr.

Įspūdingą pasirodymą Brazilijoje surengė Neymaras.

0

Brazilijos čempionate Neymaro atstovaujama „Santos“ laimėjo labai svarbias rungtynes 3:0 sutriuškindama „Sport Recife“.

Prieš šias rungtynes traumą patyręs ir gydytojų rekomendaciją operacijai gavęs Neymaras ignoravo šiuos pasiūlymus ir aikštėje pasirodė nuo pirmų minučių. Jis savo komandos gerbėjų nenuvylė ir 25-ąją minutę būdamas tarp kelių žaidėjų baudos aikštelėje sugebėjo surasti plyšį smūgiui ir atliko vartininkui neatremiamą bandymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Negana to, Neymaras prisidėjo ir prie trečiojo įvarčio kai atliko rezultatyvų perdavimą Joao Schmidtui. Kęsdamas skausmus 33-ejų metų puolėjas sužaidė 90 minučių ir buvo pripažintas geriausiu rungtynių žaidėju.

Pergalė leido jiems pakilti į 15 vietą. Prieš į žemesnę lygą keliausiančią 17-ąją vietą jie turi 2 taškų pranašumą. Iki pirmenybių pabaigos liko du turai.

