TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Tadas Kumeliauskas Lietuvos ledo ritulio derbyje padovanojo pergalę „Energijai“

2025-11-29 18:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 18:25

T. Valionio nuotr. | Organizatorių nuotr.

Baltijos ledo ritulio čempionate Elektrėnuose vietos „Energija“ 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) po pratęsimo palaužė Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ ir tęsia lenktynes dėl vietos atkrintamosiose varžybose.

Pergalingą įvartį pratęsimo metu pelnė Tadas Kumeliauskas (61:34), ant ledo sugrįžęs po traumos.

Nugalėtojų gretose dar pasižymėjo Karolis Krasilnikovas (14:54, Dovydas Laimutis) ir Dominykas Škadauskas (51:42, Nazaras Ružnikovas, Sergijus Lohačius).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus komandai įvarčius pelnė Aleksas Maunula (04:10, Laisvydas Kudrevičius, Dominykas Motiejūnas) bei Nolanas Džeimsas Reganas (12:32, Tomašas Krukovskis, Artiomas Redko).

Reto atkaklumo rungtynėse vilniečiai gretai baudė varžovus daugumoje, o kėlinio viduryje pasinaudojo grubia šeimininkų klaida gynyboje ir padvigubino persvarą.

„Energija“ sušvelnino skirtumą dar pirmajame kėlinyje po metimo iš toli.

Trečiajame kėlinyje šeimininkai ilgai ieškojo galimybių lyginti rezultatą, kol tai trečiu bandymu padarė D. Škadauskas.

Pratęsimo metu meistriškai pergalę išplėšė T. Kumeliauskas.

„Energija“ į varžovų vartų plotą metė 37 kartus, vilniečiai atsakė vos 2 metimais mažiau.

Abi komandos tarpusavyje susitiks dar kartą rytoj, sekmadienį, 19.30 val. Vilniaus pramogų arenoje.

 

