Tautvydas Strolia užėmė 90-ą vietą pasaulio slidinėjimo taurės etape, visą podiumą užėmė norvegai

Vyrų sprinte klasikiniu stiliumi dalyvavo ir lietuvis Tautvydas Strolia. Jis 1,4 km distanciją įveikė per 3 min. 9.19 sek. ir užėmė 90-ą vietą tarp 96 dalyvių. Vietą 30-uke ir atkrintamosiose varžybose garantavo bent 2 min. 39.40 sek. laikas.
Į finalinį šešetą pateko net 4 norvegai, galiausiai užėmę visą podiumą. Nugalėjo Johannesas Klaebo (2:30.03), antras buvo Erikas Valnesas (+1.21 sek.), o trečias – Ansgaras Evensenas (+2.28).
J. Klaebo su 210 taškų lyderiauja bendroje sezono įskaitoje. T. Strolia taškų neturi.
Sekmadienį etapą užbaigs 20 km lenktynės laisvuoju stiliumi, kur Lietuvos atstovų nebus.
