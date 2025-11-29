 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Tautvydas Strolia užėmė 90-ą vietą pasaulio slidinėjimo taurės etape, visą podiumą užėmė norvegai

2025-11-29 16:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 16:18

Suomijoje šeštadienį pratęstas pasaulio slidinėjimo taurės etapas.

Tautvydas Strolia | Vytauto Dranginio nuotr.

Suomijoje šeštadienį pratęstas pasaulio slidinėjimo taurės etapas.

REKLAMA
0

Vyrų sprinte klasikiniu stiliumi dalyvavo ir lietuvis Tautvydas Strolia. Jis 1,4 km distanciją įveikė per 3 min. 9.19 sek. ir užėmė 90-ą vietą tarp 96 dalyvių. Vietą 30-uke ir atkrintamosiose varžybose garantavo bent 2 min. 39.40 sek. laikas.

Į finalinį šešetą pateko net 4 norvegai, galiausiai užėmę visą podiumą. Nugalėjo Johannesas Klaebo (2:30.03), antras buvo Erikas Valnesas (+1.21 sek.), o trečias – Ansgaras Evensenas (+2.28).

J. Klaebo su 210 taškų lyderiauja bendroje sezono įskaitoje. T. Strolia taškų neturi.

Sekmadienį etapą užbaigs 20 km lenktynės laisvuoju stiliumi, kur Lietuvos atstovų nebus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų