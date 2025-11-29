 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Arnas Kazakevičius tapo Europos iki 23-ejų metų bokso vicečempionu

2025-11-29 22:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 22:41

Baigėsi lapkričio 23-29 dienomis Vengrijos sostinėje Budapešte vykęs Europos iki 23-ejų metų čempionatas, kuriame dalyvavo šeši Lietuvos boksininkai, o Arnas Kazakevičius tapo Senojo žemyno vicečempionu.

Arnas Kazakevičius | Organizatorių nuotr.

0

A. Kazakevičius (svorio kategorija iki 85 kg) Senojo žemyno pirmenybių finale po atkaklios kovos rezultatu 0:3 (18:18, 17:19, 16:20, 16:20, 18:18) nusileido prancūzui Juniorui Tadahui ir tenkinosi Europos čempionato sidabro medaliu.

Finalinė A. Kazakevičiaus kova (nuo 5:15 val.):

Prieš tai pusfinalyje lietuvis aiškia persvara pirmajame raunde įveikė belgą Beną Othmeną Rayeną, o ketvirtfinalyje aiškia persvara antrajame raunde nugalėjo čeką Danielių Komareką.

Per žingsnį nuo medalio liko Beatričė Savickaitė (iki 60 kg), kuri ketvirtfinalyje rezultatu 0:5 (26:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neprilygo airei Rebeccai Kavanagh.

Ketvirtfinalio barjero neperlipo Viltė Savickaitė (iki 57 kg), kuri aiškia persvara antrajame raunde nusileido kartvelei Khumaramanai Kasumovai.

Arvydas Dainys (iki 80 kg) aštuntfinalyje rezultatu 1:3 (28:28, 26:30, 27:29, 29:27, 26:30) neprilygo albanui Amarui Kociui.

Dar du lietuviai krito šešioliktfinaliuose – Aleksandras Petrovskij (iki 60 kg) rezultatu 0:5 (27:30, 26:30, 26:30, 27:30, 27:30) nusileido Velso boksininkui Owainui Harrisui-Allanui, o Mykolas Brokas (iki 65 kg) rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) neprilygo rumunui Arunui Nicui Tudoroiui.

Vengrijoje Lietuvos rinktinei vadovavo vyriausiasis rinktinės treneris Bronislavas Šimokaitis (Kėdainiai) ir jam talkinę Raimundas Plūkas (Kaunas) bei Janas Romanovskij (Vilnius). Europos čempionate taip pat dirbo teisėjas iš Lietuvos – Rytis Vasiliauskas.

Europos iki 23-ejų metų čempionate šiemet dalyvavo 271 boksininkas iš 33 šalių. Pernai identiškose Senojo žemyno pirmenybėse sidabro medalį iškovojo Aleksandras Trofimčiukas, padaręs tai svorio kategorijoje iki 71 kg.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

