  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Paulius Pultinevičius įveikė Ukrainos legendą ir tapo Europos greitųjų šachmatų čempionu

2025-11-29 22:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 22:09

Lietuvos šachmatų didmeistris Paulius Pultinevičius(FIDE reitingas 2566) iškovojo įspūdingą pergalę – Prištinoje (Kosovas) jis tapo Europos greitųjų šachmatų čempionu. Marijampolietis per 11 turų surinko net 10 taškų, o artimiausius persekiotojus aplenkė visu tašku.

Čempionato akimirka | „Stop“ kadras

0

Savo titulą P. Pultinevičius užsitikrino simboliškai – lapkričio 24-ąją, paskutiniame ture, jis šventė 24-ąjį gimtadienį. Lemiamoje partijoje lietuvis įveikė šachmatų legendą – ukrainietį Vasilijų Ivančiuką (FIDE 2630), kuriam baigėsi žaidimui skirtas laikas. Ukrainietis kadaise buvo net 2-as FIDE reitinge. V. Ivančiukas yra daugkartinis šachmatų olimpiados čempionas, pasaulio greitųjų ir „žaibo“ šachmatų čempionas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvis taip pat pranoko Kosovo atstovą Osmaną Lushtaką (1972), vokietį Hansą-Joachimą Vatterį (2136), bulgarą Liubomirą Danovą (2343), slovėną Nejcą Heregą (2239), graiką Alexandrą Papasimakopoulą (2386), austrą Valentiną Dragnevą (2456), prancūzą Adrieną Demuthą (2451), ukrainietį Igorį Kovalenką (2601) ir rumuną Alexanderį Motylevą (2603).

Vienintelį pralaimėjimą P. Pultinevičius patyrė 4-ajame ture, nusileidęs norvegui Elhamui Amarui (2482).

Europos vicečempionu tapo Sakartvelo šachmatininkas Levanas Panculaja, o bronza atiteko Belgijos atstovui Danieliui Dardhai. Abu jie surinko po 9 taškus ir liko tašku nuo lietuvio.

P. Pultinevičiui tai – jau antrasis medalis Europos greitųjų šachmatų čempionate. 2021 metais jis iškovojo bronzą.

Aleksandras Šalna buvo 44-as, Pijus Greičius – 68-as, o kiti lietuviai į 100-uką nepateko. Čempionate dalyvavo net 374 šachmatininkai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

