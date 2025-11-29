Paulius Pultinevičius įveikė Ukrainos legendą ir tapo Europos greitųjų šachmatų čempionu

Savo titulą P. Pultinevičius užsitikrino simboliškai – lapkričio 24-ąją, paskutiniame ture, jis šventė 24-ąjį gimtadienį. Lemiamoje partijoje lietuvis įveikė šachmatų legendą – ukrainietį Vasilijų Ivančiuką (FIDE 2630), kuriam baigėsi žaidimui skirtas laikas. Ukrainietis kadaise buvo net 2-as FIDE reitinge. V. Ivančiukas yra daugkartinis šachmatų olimpiados čempionas, pasaulio greitųjų ir „žaibo“ šachmatų čempionas.
Chess can be pure pain — Ivanchuk loses on time in the final round when pressing to beat Pultinevicius and win the European Rapid Championship! https://t.co/hjMeeiBSR7 pic.twitter.com/ODt63o0kGGREKLAMAREKLAMA— chess24 (@chess24com) November 29, 2025
Lietuvis taip pat pranoko Kosovo atstovą Osmaną Lushtaką (1972), vokietį Hansą-Joachimą Vatterį (2136), bulgarą Liubomirą Danovą (2343), slovėną Nejcą Heregą (2239), graiką Alexandrą Papasimakopoulą (2386), austrą Valentiną Dragnevą (2456), prancūzą Adrieną Demuthą (2451), ukrainietį Igorį Kovalenką (2601) ir rumuną Alexanderį Motylevą (2603).
Vienintelį pralaimėjimą P. Pultinevičius patyrė 4-ajame ture, nusileidęs norvegui Elhamui Amarui (2482).
Europos vicečempionu tapo Sakartvelo šachmatininkas Levanas Panculaja, o bronza atiteko Belgijos atstovui Danieliui Dardhai. Abu jie surinko po 9 taškus ir liko tašku nuo lietuvio.
P. Pultinevičiui tai – jau antrasis medalis Europos greitųjų šachmatų čempionate. 2021 metais jis iškovojo bronzą.
Aleksandras Šalna buvo 44-as, Pijus Greičius – 68-as, o kiti lietuviai į 100-uką nepateko. Čempionate dalyvavo net 374 šachmatininkai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.