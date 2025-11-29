„Borussia“ išvykoje palaužė „Bayer“ ir pakilo į trejetuką „Bundesliga“ pirmenybėse

Lėverkuzeno „Bayer“ klubas namuose priėmė Dortmundo „Borussia“. Dvikova geriau susiklostė svečiams, kurie triumfavo 2:1.
Šiose rungtynėse „Borussia“ geriau išnaudojo savo progas. Pirmajame kėlinyje tai padarė Aaronas Anselmino, kuriam tai buvo pirmasis įvartis profesionalų futbole. Po pertraukos įvartį pridėjo ir Karimas Adeyemi.
„Bayer“ gretose tikslą pasiekė po keitimo į aikštę žengęs jaunasis Christianas Michelis Kofane.
Pergalė leido „Borussia“ komandai aplenkti savo varžovus bei pakilti į trečiąją poziciją lygoje.
