 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Borussia“ išvykoje palaužė „Bayer“ ir pakilo į trejetuką „Bundesliga“ pirmenybėse

2025-11-29 21:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 21:38

Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybėse įvyko intriguojančios rungtynės.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybėse įvyko intriguojančios rungtynės.

REKLAMA
0

Lėverkuzeno „Bayer“ klubas namuose priėmė Dortmundo „Borussia“. Dvikova geriau susiklostė svečiams, kurie triumfavo 2:1.

Šiose rungtynėse „Borussia“ geriau išnaudojo savo progas. Pirmajame kėlinyje tai padarė Aaronas Anselmino, kuriam tai buvo pirmasis įvartis profesionalų futbole. Po pertraukos įvartį pridėjo ir Karimas Adeyemi.

„Bayer“ gretose tikslą pasiekė po keitimo į aikštę žengęs jaunasis Christianas Michelis Kofane.

Pergalė leido „Borussia“ komandai aplenkti savo varžovus bei pakilti į trečiąją poziciją lygoje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų