 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos vyrų biatlono rinktinę Estešunde lydėjo nesėkmės: užimta paskutinė vieta pasaulio taurės estafetėje

2025-11-29 20:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 20:48

Estešunde (Švedija) prasidėjo pasaulio biatlono taurės sezonas. Šeštadienį vykusiose vyrų 4x7,5 km estafetės lenktynėse triumfavo praktiškai visą distanciją dominavę norvegai, pradėję erą be brolių Boe.

Vytautas Strolia (Dmytro Yevenko nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Estešunde (Švedija) prasidėjo pasaulio biatlono taurės sezonas. Šeštadienį vykusiose vyrų 4x7,5 km estafetės lenktynėse triumfavo praktiškai visą distanciją dominavę norvegai, pradėję erą be brolių Boe.

REKLAMA
0

Martinas Uldalis, Isakas Frey, Sturla Holmas Laegreidas ir Vetle Sjaastadas Christiansenas finišavo per 1 val. 11 min. 10.1 sek. V. S. Christiansenas paskutiniame etape užsidirbo baudos ratą, o iš viso norvegai panaudojo 10 papildomų šovinių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrą vietą užėmė prancūzai (+15.3 sek., 3 baudos ratai + 11 papildomų šovinių), nesugebėję pasinaudoti V. S. Christianseno problemomis. Bronzą išplėšė švedai (+24.7, 3+14), nors jie po pirmojo etapo buvo vos 18-i.

REKLAMA

Lietuviams ši estafetė buvo itin nesėkminga – mūsiškiai buvo aplenkti ratu ir užėmė paskutinę – 21-ą – poziciją. Maksimas Fominas šaudė labai nesėkmingai (2+6), bet šliuožė 16-as. Vytautas Strolia irgi šaudė prastai (2+5) bei nukrito į paskutinę vietą, o Jokūbas Mačkinė (1+3) lietuvių situacijos nepagerino. Lietuviai iš viso suko 5 baudos ratus, panaudojo 14 papildomų šovinių, nors ketvirtasis rinktinės narys – Karolis Dombrovskis – net negavo progos startuoti.

Sekmadienį vyks dar dvi estafetės: mišrių porų ir mišrių komandų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų