Lietuvos vyrų biatlono rinktinę Estešunde lydėjo nesėkmės: užimta paskutinė vieta pasaulio taurės estafetėje

Martinas Uldalis, Isakas Frey, Sturla Holmas Laegreidas ir Vetle Sjaastadas Christiansenas finišavo per 1 val. 11 min. 10.1 sek. V. S. Christiansenas paskutiniame etape užsidirbo baudos ratą, o iš viso norvegai panaudojo 10 papildomų šovinių.
Norway on top! 🇳🇴 The reigning World Champions edge out France and Sweden to claim the season’s first men’s relay win. 🔥
Watch the action live on https://t.co/p8ATzITmbR and https://t.co/8WieDPZaQf pic.twitter.com/ZBarVeI5VfREKLAMAREKLAMA— International Biathlon Union (@biathlonworld) November 29, 2025
Antrą vietą užėmė prancūzai (+15.3 sek., 3 baudos ratai + 11 papildomų šovinių), nesugebėję pasinaudoti V. S. Christianseno problemomis. Bronzą išplėšė švedai (+24.7, 3+14), nors jie po pirmojo etapo buvo vos 18-i.
Lietuviams ši estafetė buvo itin nesėkminga – mūsiškiai buvo aplenkti ratu ir užėmė paskutinę – 21-ą – poziciją. Maksimas Fominas šaudė labai nesėkmingai (2+6), bet šliuožė 16-as. Vytautas Strolia irgi šaudė prastai (2+5) bei nukrito į paskutinę vietą, o Jokūbas Mačkinė (1+3) lietuvių situacijos nepagerino. Lietuviai iš viso suko 5 baudos ratus, panaudojo 14 papildomų šovinių, nors ketvirtasis rinktinės narys – Karolis Dombrovskis – net negavo progos startuoti.
Sekmadienį vyks dar dvi estafetės: mišrių porų ir mišrių komandų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.