 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

„PSG“ nusileido „Monaco“ ir prarado taškus „Ligue 1“ čempionate

2025-11-29 20:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 20:10

Prancūzijoje antrąjį sezono pralaimėjimą patyrė šalies čempionai.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Prancūzijoje antrąjį sezono pralaimėjimą patyrė šalies čempionai.

REKLAMA
0

Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas išvykoje 0:1 nusileido „Monaco“ komandai.

Nepaisant to, jog daugiau progų turėjo svečiai iš Paryžiaus, puikiai žaidęs vartininkas leido „Monaco“ apsaugoti savo vartus, o vienintelį ir pergalingą įvartį pelnė Takumi Minamino.

Rungtynių pabaigoje „Monaco“ žaidė dešimtyje, kai iš aikštės buvo išvytas centro gynėjas Thilo Kehreris.

PSG pralaimėjimas suteikė progą „Marseille“ bei „Lens“ klubams aplenkti juos turnyrinėje lentelėje. „Monaco“ pergalė pakėlė į šeštąją poziciją.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų