„PSG“ nusileido „Monaco“ ir prarado taškus „Ligue 1“ čempionate

Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas išvykoje 0:1 nusileido „Monaco“ komandai.
Nepaisant to, jog daugiau progų turėjo svečiai iš Paryžiaus, puikiai žaidęs vartininkas leido „Monaco“ apsaugoti savo vartus, o vienintelį ir pergalingą įvartį pelnė Takumi Minamino.
Rungtynių pabaigoje „Monaco“ žaidė dešimtyje, kai iš aikštės buvo išvytas centro gynėjas Thilo Kehreris.
PSG pralaimėjimas suteikė progą „Marseille“ bei „Lens“ klubams aplenkti juos turnyrinėje lentelėje. „Monaco“ pergalė pakėlė į šeštąją poziciją.
