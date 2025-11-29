Drukarovas JAV vykusiame pasaulio kalnų slidinėjimo taurės etape užėmė 39-ą vietą, favoritas krito ir nefinišavo

Geriausias Lietuvos kalnų slidininkas didžiojo slalomo trasą įveikė per 1 min. 17 sek. ir užėmė 39-ą vietą. A. Drukarovui iki 30-os vietos ir galimybės dalyvauti antrajame nusileidime pritrūko 0.68 sek.
Įtikinamą pergalę šventė austras Stefanas Brennsteineris, kuris du kartus trasą įveikė per 2 min. 30.98 sek. Nuo austro 0.95 sek. atsiliko norvegas Henrikas Kristoffersenas, o lygiai 1 sek. pralaimėjo kroatas Filipas Zubčičius.
Nutrūko įspūdinga šveicaro Marco Odermatto podiumų serija. Šveicaras pirmojo nusileidimo metu krito ir nepasiekė finišo. M. Odermattas praėjusį sezoną pradėjo dviem incidentais, o nuo tada iki starto didžiajame slalome JAV visada lipdavo ant podiumo.
Vyrai JAV varžėsi ir slalomo supermilžino rungtyje, bet joje Lietuvos olimpietis nestartavo.
