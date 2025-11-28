 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Boksas

Arnas Kazakevičius po pergalės pirmajame raunde pateko į Europos U23 bokso čempionato finalą

2025-11-28 18:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 18:51

Budapešte (Vengrija) vykstančiame Europos U23 bokso čempionate puikų pasirodymą pratęsė Arnas Kazakevičius.

Arnas Kazakevičius | „Stop“ kadras

Budapešte (Vengrija) vykstančiame Europos U23 bokso čempionate puikų pasirodymą pratęsė Arnas Kazakevičius.

0

Penktadienį lietuvis svorio kategorijoje iki 85 kg prasimušė į finalą. Pusfinalyje A. Kazakevičius dominavo prieš belgą Beną Othmeną Rayeną. Nuo kovos pradžios praėjus vos 100 sekundžių lietuvis pirmą kartą pasiuntė varžovą į nokdauną. Belgui teisėjas dar leido tęsti kovą, bet jis toliau praleidinėjo smūgius. Netrukus teisėjas ėmė skaičiuoti antrą nokdauną ir galiausiai nutraukė kovą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kovos vaizdo įrašas (nuo 2:10 val.):

Finale lietuvis kausis su prancūzu Junioru Tadah.

Kitiems Lietuvos boksininkams varžybos baigėsi kiek anksčiau.

Beatričė Savickaitė (iki 60 kg) ketvirtfinalyje 0:5 (26:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) turėjo pripažinti airės Rebeccos Kavanagh pranašumą. Arvydas Dainys (iki 80 kg) aštuntfinalyje 1:3 (28:28, 26:30, 27:29, 29:27, 26:30) nusileido Albanijos sportininkui Amarui Kociui.

Viltė Savickaitė (iki 57 kg) trečiadienį neįveikė kartvelės Chumaramanos Kasumovos. Aleksandras Petrovskis (iki 60 kg) šešioliktfinalyje 0:5 (27:30, 26:30, 26:30, 27:30, 27:30) pralaimėjo Velso boksininkui Owainui Harrisui-Allanui. Mykolas Brokas (iki 65 kg) taip pat baigė pasirodymą šešioliktfinalyje, 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) nusileidęs rumunui Arunui Nicui Tudoroiui.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

