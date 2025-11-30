 
Juodkalnijos krepšinio rinktinę į pergalę prieš Rumuniją vedė Kendrickas Perry

2025-11-30 22:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 22:16

Pasaulio taurės atrankoje be pergalių lieka Rumunijos rinktinė (0/2).

K.Perry vedė Juodkalniją į pergalę (FIBA nuotr.)

Pasaulio taurės atrankoje be pergalių lieka Rumunijos rinktinė (0/2).

0

B grupės autsaideriai namie 75:80 (17:26, 17:23, 22:16, 19:15) nusileido Juodkalnijai (1/1).

Svečiai dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 49:34, bet vėliau turėjo paprakaituoti saugodami persvarą.

Likus minutei rumunai prisitraukė iki keturių taškų (70:74). Kendrickas Perry į tai atsakė tritaškiu, tokiais pačiais metimais apsikeitė ir Dragos Diculescu bei Andrija Slavkovičius (80:73). Per likusias 12 sekundžių šeimininkai stebuklo nesukūrė.

Abiejose rinktinėse rezultatyviausi buvo natūralizuoti amerikiečiai – Kendrickas Perry nugalėtojams surinko 16 taškų, Rumunijai 20 taškų atnešė Daronas Russellas (7 atk. kam., 1/7 tritaškių).

Rumunijai po 13 taškų pridėjo Emanuelis Cate (7 atk. kam.) ir Stefanas Grasu, 12 – D.Diculescu.

Juodkalnijai 13 taškų pelnė A.Slavkovičius (1/5 tritaškių, 5 klaidos), 11 – Zoranas Nikoličius (6 atk. kam.).

Šioje grupėje lyderiauja Graikija (2/0), antrąją vietą su juodkalniečiais dalinasi tarpusavio mūšį laimėjusi Portugalija (1/1).

