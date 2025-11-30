„Nordic“ plaukimo čempionatas: Lietuvos jaunimas trečias, suaugusieji – ketvirti

Jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupėje Lietuvos sportininkai tris dienas trukusiame NORDIC plaukimo čempionate iš viso iškovojo 12 medalių (5 aukso, 3 sidabro ir 4 bronzos), o bendroje įskaitoje užėmė 3 vietą.
Suaugusiųjų amžiaus grupėje Lietuviai iškovojo 7 medalius (2 aukso, 3 sidabro ir 2 bronzos) ir bendroje įskaitoje iškovojo 4 vietą.
Pirmoji iš mūsų šalies sportininkų paskutinę čempionato dieną suaugusiųjų amžiaus grupės finale startavo Ieva Visockaitė. Kaunietė 800 m laisvu stiliumi įveikė per 8 min. 44,72 sek. ir iškovojo sidabro medalį. Rungties čempione tapo Hanne Naess (8 min. 40,27 sek.), o bronzą pelnė Wilma Kullberg (8 min. 55,02 sek.).
Kajus Stankevičius ir Arminas Murėnas pasidalino pirmąją ir antrąją vietą ant podiumo plaukiant 100 m nugara suaugusiųjų amžiaus grupėje. Kajus distanciją nuplaukė per 52,16 sek. ir iškovojo aukso medalį, o jo tautietis Arminas rungtį įveikė per 53,51 sek. ir pelnė sidabro medalį. Trečias buvo estas Dmitri Sillaste (54,59 sek.).
Jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupėje, plaukiant 100 m nugara, auksą pelnė Mykolas Tuskenis (52,35 sek.). Sidabro medalį iškovojo danas Oliveris Ogstrupas (54,34 sek.), o bronzą pelnė Viggo Rohde (54,41 sek.).
Šiame finale pasirodė ir Dominik Grudinskij, jis distanciją nuplaukė per 55,31 sek. ir užėmė 4-ąją vietą.
200 m krūtine rungtyje vicečempionu tapo Herkus Andronatij. Klaipėdietis distanciją nuplaukė per 2 min. 14,46 sek. Auksu pasidabino švedas Samas Nimanderis (2 min. 13,33 sek.), o bronzą pelnė norvegas Keinas Giskegjerde (2 min. 16,77 sek.).
Dar vieną bronzos medalį į Lietuvos rinktinės kraitį pridėjo 200 m laisvu stiliumi suaugusiųjų amžiaus grupėje plaukęs Kostas Vaičiūnas (1 min. 47,18 sek.). Rungties čempionu tapo Lukas Linderoth (1 min. 46,34 sek.), o sidabro medalį iškovojo Emilis Schmidtas (1 min. 47,06 sek.).
200 m kompleksiniu būdu čempione tapo pirmąją varžybų dieną Lietuvos rekordą gerinusi šiaulietė G. Tručinskaitė (2 min. 15,09 sek.), antrąją vietą iškovojo Saimi Lanki (2 min. 15,41 sek.), o bronzą pelnė Christiane Riis (2 min. 15,46 sek.).
4 x 100 m laisvu stiliumi estafetėje Lietuvos suaugusiųjų amžiaus grupės komanda kuriai atstovavo K. Stankevičius, A. Murėnas, Edvinas Babakinas ir K. Vaičiūnas distanciją nuplaukė per 3 min. 19,43 sek. ir iškovojo bronzos medalius. Antri buvo danai (3 min. 18,19 sek.), o auksą pelnė norvegai (3 min. 15,02 sek.).
Šią rungtį plaukė ir jaunimo komanda – M. Tuskenis, Martynas Bernotas, Aronas Dailyda ir D. Grudinskij, jie 4 x 100 m laisvu stiliumi įveikė per 3 min. 22,66 sek. ir užėmė 4-ąją vietą jaunimo amžiaus grupėje.
Čempionato uždarymą vainikavo mišri 8 x 50 m laisvu stiliumi estafetė, ten Lietuvos komanda (M. Tuskenis, M. Bernotas, A. Murėnas, K. Stankevičius, G. Tručinskaitė, Liepa Veronika Borevičiūtė, Ieva Nainytė ir I. Visockaitė) distanciją nuplaukė per 3 min. 13,87 sek. ir užėmė 5-ąją vietą.
