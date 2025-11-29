Reikjavike – pirmieji medaliai ir naujas Lietuvos plaukimo rekordas

Iš viso dar pirmąją varžybų dieną Lietuvos rinktinės sportininkai iškovojo 11 medalių – 3 aukso, 4 sidabro ir 4 bronzos.
Vos prasidėjus pirmosios dienos finalams sidabro medalį plaukiant jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupėje 400 m laisvu stiliumi iškovojo kaunietė Ieva Nainytė. Ieva distanciją įveikė per 4 min. 18,20 sek., o pirmąją vietą iškovojusi norvegė Hennie Braastad Orre – per 4 min. 15,07 sek. Trečia liko švedė Melissa Stalhammer Kierkegaad (4 min. 18,26 sek.).
Pirmasis iš vaikinų triumfavo suaugusiųjų amžiaus grupėje plaukęs Kostas Vaičiūnas. Panevėžietis distanciją įveikė per 3 min. 48,21 sek. ir iškovojo sidabro medalį. Pirmąją vietą užėmė geriausiai atrankose pasirodęs danas Lukas Linderoth (3 min. 47,69 sek.), o trečiąją vietą iškovojo norvegas Birkas Lee Johansenas (3 min. 48,41 sek.).
Tą pačią distanciją įveikęs Martynas Bernotas (3 min. 58,28 sek.) jaunimo nuo 13 iki 17 metų finale buvo šeštas.
Pirmąją ir antrąją vietą jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupėje, plaukiant 200 m nugara iškovojo Mykolas Tuskenis (1 min. 55,11 sek.) ir Dominik Grudinskij (1 min. 57,81 sek.). Trečiąją vietą pelnė norvegas Oliveris Niemann Ogstrupas (1 min. 58,00 sek.).
Tos pačios rungties suaugusiųjų amžiaus grupėje pirmąją ir antrąją vietą vėl dalinosi lietuviai. Pirmasis buvo Kajus Stankevičius (1 min. 55,66 sek.), o antrąją vietą iškovojo vos 0,30 sek. lėčiau plaukęs Arminas Murėnas (1 min. 55,96 sek.).
Vieną finalą po kito laimėjusiems vaikinams nenusileido ir merginos – Guoda Tručinskaitė (jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupė) plaukiant 200 m peteliške užtikrintai iškovojo aukso medalį ir atnaujino Lietuvos rekordą, distanciją įveikdama per 2 min. 13,96 sek. Trečia buvo vilnietė Liepa Veronika Borevičiūtė (2 min. 19,06 sek.), o antrąją vietą iškovojo estė Miriam Jurisoo (2 min. 16,23 sek.).
200 m krūtine finale tarp suaugusiųjų geriausia tapo švedė Elsa Bergh, ji distanciją įveikė per 2 min. 28,64 sek., sidabro medalį iškovojo norvegė June Selin (2 min. 29,24 sek.), o bronzą pelnė Guoda Stančikaitė (2 min. 29,44 sek.). Kaunietė buvo jauniausia šio finalo dalyvė.
Trečiajame takelyje startavęs Herkus Andronatij 100 m krūtine įveikė per 1 min. 01,40 sek. ir iškovojo jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupės bronzos medalį. Auksą pelnė lygiai per 1 minutę distanciją įveikęs danas Rio Halawi, sidabru apdovanotas buvo švedas Samas Bengtssonas Nimanderis (1 min. 01,33 sek.).
Arti medalio buvo 4×200 m laisvu stiliumi jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupės estafetė, kurios sudėtyje – I. Nainytė, G. Tručinskaitė, Kotryna Paradnikaitė ir Stela Švenčionytė. Merginos distanciją įveikė per 8 min. 17,80 sek. ir užėmė 4-ąją vietą.
Identiškai plaukė ir jaunimo amžiaus grupės vaikinų estafetė 4×200 m laisvu stiliumi. Komanda, kurios sudėtyje plaukė M. Bernotas, M. Tuskenis, Aronas Dailyda ir D. Grudinskij distanciją įveikė per 7 min. 28,20 sek. ir užėmė 4-ąją vietą. Iki bronzos medalio trūko kiek mažiau nei 0,50 sek.
Visgi estafetėje medalį Lietuvai iškovoti pavyko. K. Vaičiūnas, A. Murėnas, Evaldas Babakinas ir K. Stankevičius finale 4×200 m laisvu stiliumi tarp suaugusiųjų įveikė per 7 min. 23,22 sek. ir iškovojo bronzos medalį. Pirmieji buvo danai – 7 min. 15,76 sek., o sidabrą iškovojo norvegai – 7 min. 15,95 sek.
