 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Reikjavike – pirmieji medaliai ir naujas Lietuvos plaukimo rekordas

2025-11-29 11:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 11:18

Penktadienį Reikjavike (Islandija) startavo NORDIC plaukimo čempionatas, kuriame iš viso plaukia 18 mūsų šalies sportininkų. Nors nuvykimas į Islandijos sostinę Lietuvos rinktinei buvo komplikuotas, tai nesutrukdė mūsų šalies atstovams varžybas pradėti pergalingai.

Guoda Tručinskaitė | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Penktadienį Reikjavike (Islandija) startavo NORDIC plaukimo čempionatas, kuriame iš viso plaukia 18 mūsų šalies sportininkų. Nors nuvykimas į Islandijos sostinę Lietuvos rinktinei buvo komplikuotas, tai nesutrukdė mūsų šalies atstovams varžybas pradėti pergalingai.

REKLAMA
0

Iš viso dar pirmąją varžybų dieną Lietuvos rinktinės sportininkai iškovojo 11 medalių – 3 aukso, 4 sidabro ir 4 bronzos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vos prasidėjus pirmosios dienos finalams sidabro medalį plaukiant jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupėje 400 m laisvu stiliumi iškovojo kaunietė Ieva Nainytė. Ieva distanciją įveikė per 4 min. 18,20 sek., o pirmąją vietą iškovojusi norvegė Hennie Braastad Orre – per 4 min. 15,07 sek. Trečia liko švedė Melissa Stalhammer Kierkegaad (4 min. 18,26 sek.).

REKLAMA
REKLAMA

Pirmasis iš vaikinų triumfavo suaugusiųjų amžiaus grupėje plaukęs Kostas Vaičiūnas. Panevėžietis distanciją įveikė per 3 min. 48,21 sek. ir iškovojo sidabro medalį. Pirmąją vietą užėmė geriausiai atrankose pasirodęs danas Lukas Linderoth (3 min. 47,69 sek.), o trečiąją vietą iškovojo norvegas Birkas Lee Johansenas (3 min. 48,41 sek.).

REKLAMA

Tą pačią distanciją įveikęs Martynas Bernotas (3 min. 58,28 sek.) jaunimo nuo 13 iki 17 metų finale buvo šeštas.

Pirmąją ir antrąją vietą jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupėje, plaukiant 200 m nugara iškovojo Mykolas Tuskenis (1 min. 55,11 sek.) ir Dominik Grudinskij (1 min. 57,81 sek.). Trečiąją vietą pelnė norvegas Oliveris Niemann Ogstrupas (1 min. 58,00 sek.).

REKLAMA
REKLAMA

Tos pačios rungties suaugusiųjų amžiaus grupėje pirmąją ir antrąją vietą vėl dalinosi lietuviai. Pirmasis buvo Kajus Stankevičius (1 min. 55,66 sek.), o antrąją vietą iškovojo vos 0,30 sek. lėčiau plaukęs Arminas Murėnas (1 min. 55,96 sek.).

Vieną finalą po kito laimėjusiems vaikinams nenusileido ir merginos – Guoda Tručinskaitė (jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupė) plaukiant 200 m peteliške užtikrintai iškovojo aukso medalį ir atnaujino Lietuvos rekordą, distanciją įveikdama per 2 min. 13,96 sek. Trečia buvo vilnietė Liepa Veronika Borevičiūtė (2 min. 19,06 sek.), o antrąją vietą iškovojo estė Miriam Jurisoo (2 min. 16,23 sek.).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

200 m krūtine finale tarp suaugusiųjų geriausia tapo švedė Elsa Bergh, ji distanciją įveikė per 2 min. 28,64 sek., sidabro medalį iškovojo norvegė June Selin (2 min. 29,24 sek.), o bronzą pelnė Guoda Stančikaitė (2 min. 29,44 sek.). Kaunietė buvo jauniausia šio finalo dalyvė.

Trečiajame takelyje startavęs Herkus Andronatij 100 m krūtine įveikė per 1 min. 01,40 sek. ir iškovojo jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupės bronzos medalį. Auksą pelnė lygiai per 1 minutę distanciją įveikęs danas Rio Halawi, sidabru apdovanotas buvo švedas Samas Bengtssonas Nimanderis (1 min. 01,33 sek.).

REKLAMA

Arti medalio buvo 4×200 m laisvu stiliumi jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupės estafetė, kurios sudėtyje – I. Nainytė, G. Tručinskaitė, Kotryna Paradnikaitė ir Stela Švenčionytė. Merginos distanciją įveikė per 8 min. 17,80 sek. ir užėmė 4-ąją vietą.

Identiškai plaukė ir jaunimo amžiaus grupės vaikinų estafetė 4×200 m laisvu stiliumi. Komanda, kurios sudėtyje plaukė M. Bernotas, M. Tuskenis, Aronas Dailyda ir D. Grudinskij distanciją įveikė per 7 min. 28,20 sek. ir užėmė 4-ąją vietą. Iki bronzos medalio trūko kiek mažiau nei 0,50 sek.

Visgi estafetėje medalį Lietuvai iškovoti pavyko. K. Vaičiūnas, A. Murėnas, Evaldas Babakinas ir K. Stankevičius finale 4×200 m laisvu stiliumi tarp suaugusiųjų įveikė per 7 min. 23,22 sek. ir iškovojo bronzos medalį. Pirmieji buvo danai – 7 min. 15,76 sek., o sidabrą iškovojo norvegai – 7 min. 15,95 sek.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų