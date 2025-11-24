 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Patvirtinta Lietuvos rinktinės sudėtis Europos plaukimo čempionatui

2025-11-24 11:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 11:33

Pirmadienį asociacijos „LTU Aquatics“ vykdomasis komitetas patvirtino Lietuvos rinktinės sudėtį Europos čempionatui, kuris vyks gruodžio 2–7 dienomis Liubline (Lenkija). Į čempionatą iš viso vyks 10 Lietuvos sportininkų, o keturiems iš jų tai bus debiutas 25 m baseino Europos čempionate.

Rūta Meilutytė | Scanpix nuotr.

Pirmadienį asociacijos „LTU Aquatics“ vykdomasis komitetas patvirtino Lietuvos rinktinės sudėtį Europos čempionatui, kuris vyks gruodžio 2–7 dienomis Liubline (Lenkija). Į čempionatą iš viso vyks 10 Lietuvos sportininkų, o keturiems iš jų tai bus debiutas 25 m baseino Europos čempionate.

0

Į Europos čempionatą (25 m baseine) vyksta Rūta Meilutytė, Danas Rapšys, Kotryna Teterevkova, Andrius Šidlauskas, Smiltė Plytnykaitė, Jokūbas Keblys, taip pat čempionato debiutantai – pasaulio jaunimo čempionu tapęs Tajus Juška, pasaulio čempionate dalyvavę Mantas Kaušpėdas bei Kristupas Trepočka ir pasaulio taurėje bronzos medalį iškovojęs Tomas Lukminas.

Patvirtinta ir komandos personalo sudėtis:

Komandos vadovas – Robertas Vilkelis

Komandos treneris – Paulius Andrijauskas

Komandos treneris – Tadas Duškinas

Komandos treneris – Kęstutis Steponavičius

Komandos kineziterapeutas – Jurijus Vaščenkovas

Komandos masažuotojas – Andrii Cherniavskij

Komandos atstovas spaudai – Martynas Ryckis

Pirmadienį patvirtinta ir NORDIC plaukimo čempionato (25 m) komandos sudėtis. Čempionatas vyks lapkričio 28-30 dienomis, Islandijos sostinėje Reikjavike.

Suaugusiųjų amžiaus grupė:

Evaldas Babakinas

Guoda Stančikaitė

Kajus Stankevičius

Kostas Vaičiūnas

Arminas Murėnas

Ieva Visockaitė

Jaunimo amžiaus grupė (4 merginos ir 4 vaikinai po vieną į kiekvieną plaukimo būdą):

Ieva Nainytė

Martynas Bernotas

Patricija Kupstaitė

Herkus Andronatij

Liepa Veronika Borevičiūtė

Aronas Dailyda

Greta Šadauskaitė

Mykolas Tuskenis

Jaunimo amžiaus grupė (4 sportininkai pagal 2 rungčių WA taškų sumą):

Dominik Grudinskij

Guoda Tručinskaitė

Kotryna Paradnikaitė

Stela Švenčionytė

Komandos personalą sudarys:

Komandos vadovas – Laurynas Svipas

Komandos treneris – Vaidotas Blažys

Komandos treneris – Vygandas Banys

Komandos kineziterapeutas – Justinas Bubelis

Komandos kineziterapeutė – Rasa Batulevičiūtė

Nuspręsta, kad į NORDIC šuolių į vandenį čempionatą, kuris įvyks Helsinkyje (Suomija), gruodžio 11-14 dienomis vyks 6 Lietuvos sportininkai. Suomijoje matysime Martyną Lisauską, Sebastianą Koneckį, Gertą Varneckį, Audrį Anglicką, Aidiją Tilindytę ir Vaivą Dilytę.

Komandos vadovė: Jurga Simanavičienė.

