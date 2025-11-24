Patvirtinta Lietuvos rinktinės sudėtis Europos plaukimo čempionatui

Į Europos čempionatą (25 m baseine) vyksta Rūta Meilutytė, Danas Rapšys, Kotryna Teterevkova, Andrius Šidlauskas, Smiltė Plytnykaitė, Jokūbas Keblys, taip pat čempionato debiutantai – pasaulio jaunimo čempionu tapęs Tajus Juška, pasaulio čempionate dalyvavę Mantas Kaušpėdas bei Kristupas Trepočka ir pasaulio taurėje bronzos medalį iškovojęs Tomas Lukminas.
Patvirtinta ir komandos personalo sudėtis:
Komandos vadovas – Robertas Vilkelis
Komandos treneris – Paulius Andrijauskas
Komandos treneris – Tadas Duškinas
Komandos treneris – Kęstutis Steponavičius
Komandos kineziterapeutas – Jurijus Vaščenkovas
Komandos masažuotojas – Andrii Cherniavskij
Komandos atstovas spaudai – Martynas Ryckis
Pirmadienį patvirtinta ir NORDIC plaukimo čempionato (25 m) komandos sudėtis. Čempionatas vyks lapkričio 28-30 dienomis, Islandijos sostinėje Reikjavike.
Suaugusiųjų amžiaus grupė:
Evaldas Babakinas
Guoda Stančikaitė
Kajus Stankevičius
Kostas Vaičiūnas
Arminas Murėnas
Ieva Visockaitė
Jaunimo amžiaus grupė (4 merginos ir 4 vaikinai po vieną į kiekvieną plaukimo būdą):
Ieva Nainytė
Martynas Bernotas
Patricija Kupstaitė
Herkus Andronatij
Liepa Veronika Borevičiūtė
Aronas Dailyda
Greta Šadauskaitė
Mykolas Tuskenis
Jaunimo amžiaus grupė (4 sportininkai pagal 2 rungčių WA taškų sumą):
Dominik Grudinskij
Guoda Tručinskaitė
Kotryna Paradnikaitė
Stela Švenčionytė
Komandos personalą sudarys:
Komandos vadovas – Laurynas Svipas
Komandos treneris – Vaidotas Blažys
Komandos treneris – Vygandas Banys
Komandos kineziterapeutas – Justinas Bubelis
Komandos kineziterapeutė – Rasa Batulevičiūtė
Nuspręsta, kad į NORDIC šuolių į vandenį čempionatą, kuris įvyks Helsinkyje (Suomija), gruodžio 11-14 dienomis vyks 6 Lietuvos sportininkai. Suomijoje matysime Martyną Lisauską, Sebastianą Koneckį, Gertą Varneckį, Audrį Anglicką, Aidiją Tilindytę ir Vaivą Dilytę.
Komandos vadovė: Jurga Simanavičienė.
