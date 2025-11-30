„Nordic“ plaukimo čempionate – dar viena sėkmės diena Lietuvai

Sekmadienį mūsų šalies sportininkų laukia paskutinė NORDIC plaukimo čempionato diena.
Penktadienį Lietuvos rekordą kitoje rungtyje gerinusi Guoda Tručinskaitė jau pirmajame finale iškovojo aukso medalį. Pagrindinėje savo rungtyje šiaulietė 400 m kompleksiniu būdu įveikė per 4 min. 48,58 sek. ir iškovojo aukso medalį jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupėje. Antra buvo Saimi Lanki (4 min. 52,25 sek.), o bronzą pelnė Solveiga Hakonardottir (4 min. 56,47 sek.).
1500 m laisvu stiliumi plaukęs Kostas Vaičiūnas taip pat Lietuvai iškovojo medalį. Panevėžietis distanciją nuplaukė per 15 min. 13,34 sek. ir užsitikrino sidabro medalį. Pirmas buvo norvegas Oliveris Danielsenas (15 min. 08,20 sek.), o bronzą pelnė Birkas Lee Johansenas (15 min. 22,36 sek.).
Lietuviai vietas ant podiumo pasidalino plaukiant 50 m nugara – ten triumfavo Sostinės SC auklėtinis Mykolas Tuskenis (24,46 sek.), sidabrą iškovojo suomis Roope Koskela (24,67 sek.), o bronzą pelnė Kajus Stankevičius (24,69 sek.).
200 m laisvu stiliumi merginų finale neabejotina lyderė buvo Ieva Visockaitė, ji distanciją nuplaukė per 1 min. 58,89 sek. ir iškovojo auksą. Antra suaugusiųjų amžiaus grupėje buvo Emilė Pedersen (2 min. 00,63 sek.), o bronzą pelnė Emma Alsen (2 min. 00,75 sek.).
Šioje rungtyje, tačiau jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupėje dalyvavo ir Ieva Nainytė bei Stela Švenčionytė. Ieva distanciją įveikė per 2 min. 02,46 sek. ir iškovojo 4-ąją vietą, o Stela buvo šešta (2 min. 03,00 sek.).
100 m laisvu stiliumi rungtyje dar vieną gerą pasirodymą surengė M. Tuskenis. Mykolas atstumą nuplaukė per 49,41 sek. ir iškovojo sidabrą jaunimo nuo 13 iki 17 metų amžiaus grupėje. Rungtyje triumfavo danas Sigurd Kristensenas (48,47 sek.), o bronzą iškovojo švedas Hansas Fengas (49,90 sek.).
200 m peteliške tarp jaunimo nuo 13 iki 17 metų bronzą iškovojo Aronas Dailyda (2 min. 04,60 sek.). Rungtyje triumfavo švedas Erikas Rizellis (1 min. 59,03 sek.), o sidabro medalį iškovojo islandas Holmaras Gretarssonas (2 min. 00,06 sek.).
Aukso medalį atnešė ir 4 x 100 kompleksiniu būdu plaukę jaunimo amžiaus grupės vaikinai. Lietuvos komanda (M. Tuskenis, Herkus Andronatij, A. Dailyda ir Martynas Bernotas) distanciją įveikė per 3 min. 39,21 sek., Švedų komanda (3 min. 39,53 sek.) pelnė sidabrą, o norvegai buvo treti (3 min. 45,01 sek.).
