Graikijos krepšininkai iškovojo antrąją pergalę Pasaulio taurės atrankoje

Vasilio Spanoulio auklėtiniai išvykoje 76:68 (24:17, 13:19, 19:13, 20:19) palaužė Portugaliją (1/1).
Graikai atsiplėšti bandė jau pirmajame kėlinyje, bet į šį jų spurtą buvo atsakyta. Travante Williamsas trečiajame ketvirtyje mažino skirtumą iki minimalaus (42:43).
Tik trys taškai komandas skyrė ir likus penkioms minutėms (59:62), bet graikai atsakė šešiais taškais paeiliui, o finišo tiesiojoje persvaros nepaleido.
15 taškų nugalėtojams surinko Giannoulis Larentzakis (4/7 tritaškių), 12 – Alexandros Samodurovas (3 per. kam.), 11 – Nazarethas Mitrou-Longas (1/4 tritaškių), 10 – Kostas Papanikolaou.
Šeimininkams 15 taškų pelnė T.Williamsas (6 atk. kam., 2/6 tritaškių, 4 per. kam.), 12 – Rafaelis Lisboa (4 atk. kam., 4 rez. perd., 2/7 tritaškių), 10 – Diogo Brito.
Savos sienos nepadėjo portugalams tiksliai mesti tritaškių (7/26, 27 procentų tikslumas).
Šioje grupėje varžosi ir Juodkalnija (1/1) bei Rumunija (0/2).
