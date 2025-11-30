 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Graikijos krepšininkai iškovojo antrąją pergalę Pasaulio taurės atrankoje

2025-11-30 21:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 21:08

Pasaulio taurės atrankos B grupėje lyderės poziciją užsiėmė Graikija (2/0).

G.Larentzakis tapo rezultatyviausiu graiku (FIBA nuotr.)

Pasaulio taurės atrankos B grupėje lyderės poziciją užsiėmė Graikija (2/0).

REKLAMA
0

Vasilio Spanoulio auklėtiniai išvykoje 76:68 (24:17, 13:19, 19:13, 20:19) palaužė Portugaliją (1/1).

Graikai atsiplėšti bandė jau pirmajame kėlinyje, bet į šį jų spurtą buvo atsakyta. Travante Williamsas trečiajame ketvirtyje mažino skirtumą iki minimalaus (42:43).

Tik trys taškai komandas skyrė ir likus penkioms minutėms (59:62), bet graikai atsakė šešiais taškais paeiliui, o finišo tiesiojoje persvaros nepaleido.

TAIP PAT SKAITYKITE:

15 taškų nugalėtojams surinko Giannoulis Larentzakis (4/7 tritaškių), 12 – Alexandros Samodurovas (3 per. kam.), 11 – Nazarethas Mitrou-Longas (1/4 tritaškių), 10 – Kostas Papanikolaou.

REKLAMA
REKLAMA

Šeimininkams 15 taškų pelnė T.Williamsas (6 atk. kam., 2/6 tritaškių, 4 per. kam.), 12 – Rafaelis Lisboa (4 atk. kam., 4 rez. perd., 2/7 tritaškių), 10 – Diogo Brito.

Savos sienos nepadėjo portugalams tiksliai mesti tritaškių (7/26, 27 procentų tikslumas).

Šioje grupėje varžosi ir Juodkalnija (1/1) bei Rumunija (0/2).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
G.Larentzakis žaidė rezultatyviai (FIBA nuotr.)
Graikijos rinktinė Pasaulio taurės atranką pradėjo užtikrinta pergale

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų