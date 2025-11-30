Didžiosios Britanijos rinktinę į pergalę prieš Islandiją atvedė Elliso lyderystė

Islandija (1/1) po staigmenos prieš italus (1/1) namie nusileido Didžiajai Britanijai (1/1) – 84:90 (17:17, 18:26, 16:26, 33:21).
Šioje grupėje varžosi ir Lietuvos rinktinė (1/1).
Didžiąją mačo dalį britai pirmavo užtikrintai, o likus šešioms minutėms dar turėjo 16 taškų persvarą (77:61). Dviženkliu pranašumu jie pasitiko ir paskutinę minutę (90:79), o šeimininkai kiek priartėjo tik paskutiniais metimais.
Po mačo prieš Lietuvą prisijungęs Quinnas Ellisas gerokai padėjo britams – 28 minutės, 16 taškų (4/9 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 8 rezultatyvūs perdavimai, 4 perimti kamuoliai, klaida, 2 pražangos ir 21 naudingumo balas.
22 taškus į pergalę įnešė Carlas Wheatle’as (8/10 dvitaškių), 17 – Mylesas Hessonas (4 atk. kam.).
Šeimininkams 18 taškų surinko Martinas Hermannssonas, 17 – Tryggvi Hlinasonas (7 atk. kam.), 14 – Haukuras Palssonas (10 atk. kam., 4 rez. perd.), 9 – Elvaras Fridrikssonas (8 rez. perd.).
Pirmajame „lange“ visos keturios grupės komandos surinko po pergalę, o į kitą etapą keliaus trys geriausios rinktinės.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.