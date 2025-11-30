 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Didžiosios Britanijos rinktinę į pergalę prieš Islandiją atvedė Elliso lyderystė

2025-11-30 20:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 20:54

Pasaulio taurės atranka Europoje negaili intrigų – D grupėje po pirmojo „lango“ fiksuojama visiška lygybė.

Q.Ellisas produktyviai prisijungė prie rinktinės (FIBA nuotr.)

Pasaulio taurės atranka Europoje negaili intrigų – D grupėje po pirmojo „lango“ fiksuojama visiška lygybė.

REKLAMA
0

Islandija (1/1) po staigmenos prieš italus (1/1) namie nusileido Didžiajai Britanijai (1/1) – 84:90 (17:17, 18:26, 16:26, 33:21).

Šioje grupėje varžosi ir Lietuvos rinktinė (1/1).

Didžiąją mačo dalį britai pirmavo užtikrintai, o likus šešioms minutėms dar turėjo 16 taškų persvarą (77:61). Dviženkliu pranašumu jie pasitiko ir paskutinę minutę (90:79), o šeimininkai kiek priartėjo tik paskutiniais metimais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po mačo prieš Lietuvą prisijungęs Quinnas Ellisas gerokai padėjo britams – 28 minutės, 16 taškų (4/9 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 8 rezultatyvūs perdavimai, 4 perimti kamuoliai, klaida, 2 pražangos ir 21 naudingumo balas.

REKLAMA
REKLAMA

22 taškus į pergalę įnešė Carlas Wheatle’as (8/10 dvitaškių), 17 – Mylesas Hessonas (4 atk. kam.).

REKLAMA

Šeimininkams 18 taškų surinko Martinas Hermannssonas, 17 – Tryggvi Hlinasonas (7 atk. kam.), 14 – Haukuras Palssonas (10 atk. kam., 4 rez. perd.), 9 – Elvaras Fridrikssonas (8 rez. perd.).

Pirmajame „lange“ visos keturios grupės komandos surinko po pergalę, o į kitą etapą keliaus trys geriausios rinktinės.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų