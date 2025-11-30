Viltė Paulauskaitė badmintono turnyre Salvadore laimėjo net du aukso medalius

Vienetuose lietuvė pagal reitingą iš karto pateko į aštuntfinalį, kuriame 21:7, 21:11 sutriuškino Kelly Yau (BWF-835) iš Panamos. Ketvirtfinalyje V. Paulauskaitė 15:21, 21:11, 21:19 išplėšė pergalę prieš JAV atstovę Charity Lam.
Pusfinalyje lietuvė 21:9, 21:15 šventė pergalę prieš argentinietę Ioną Gualdi (BWF-197), o finale susitiko su savo porininke dvejetuose – Čekijos atstove Tallulah Sharleen Van Coppenolle (BWF-160). Lietuvė 21:16, 16:21, 21:18 įveikė turnyro favoritę ir iškovojo nugalėtojos titulą.
Dvejetuose V. Paulauskaitė ir T. S. Van Coppenolle iš karto pateko į pusfinalį, kuriame 21:17, 21:19 laimėjo prieš JAV duetą – Ch. Lam ir Shraddhą Prakash Sarany. Finale lietuvė su porininke 21:18, 21:10 šventė pergalę prieš salvadorietes – Gabrielą Barrios ir Margareth Revelo.
