Viltė Paulauskaitė badmintono turnyre Salvadore laimėjo net du aukso medalius

2025-11-30 20:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 20:47

Salvadore surengtame BWF „Future Series“ kategorijos „VII El Salvador International“ badmintono turnyre įspūdingai pasirodė lietuvė Viltė Paulauskaitė (BWF-210), iškovojusi net du titulus.

„Kestutis Navickas Badminton Academy“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Vienetuose lietuvė pagal reitingą iš karto pateko į aštuntfinalį, kuriame 21:7, 21:11 sutriuškino Kelly Yau (BWF-835) iš Panamos. Ketvirtfinalyje V. Paulauskaitė 15:21, 21:11, 21:19 išplėšė pergalę prieš JAV atstovę Charity Lam.

Pusfinalyje lietuvė 21:9, 21:15 šventė pergalę prieš argentinietę Ioną Gualdi (BWF-197), o finale susitiko su savo porininke dvejetuose – Čekijos atstove Tallulah Sharleen Van Coppenolle (BWF-160). Lietuvė 21:16, 16:21, 21:18 įveikė turnyro favoritę ir iškovojo nugalėtojos titulą.

Dvejetuose V. Paulauskaitė ir T. S. Van Coppenolle iš karto pateko į pusfinalį, kuriame 21:17, 21:19 laimėjo prieš JAV duetą – Ch. Lam ir Shraddhą Prakash Sarany. Finale lietuvė su porininke 21:18, 21:10 šventė pergalę prieš salvadorietes – Gabrielą Barrios ir Margareth Revelo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

