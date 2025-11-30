 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Chelsea“ ir „Arsenal“ akistatoje – M. Caicedo raudona kortelė ir lygiosios Londono derbyje

2025-11-30 20:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 20:34

Anglijos „Premier“ lygoje įvykęs Londono miesto derbis tarp „Chelsea“ ir „Arsenal“ komandųbaigėsi lygiosiomis 1:1

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje įvykęs Londono miesto derbis tarp „Chelsea“ ir „Arsenal“ komandųbaigėsi lygiosiomis 1:1

REKLAMA
0

Moisesas Caicedo pirmojo kėlinio pabaigoje už grubią pražangą prieš varžovą iš pradžių buvo nubaustas geltona kortele. Visgi teisėjas po VAR peržiūros sugriežtino savo sprendimą ir skyrė raudoną kortelę.

Trevohas Chalobah antrojo kėlinio pradžioje standartinės situacijos metu smūgiu galva išvedė „Chelsea“ į priekį 1:0. Mikelis Merino puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Caicedo buvo nubaustas raudona kortele „Premier“ lygoje pirmą kartą per 130 rungtynių.

M. Merino pelnė savo dešimtą įvartį „Premier“ lygoje, septynis kartus pasižymėjo tiksliais smūgiais galva.

„Arsenal“ po 13 sužaistų rungtynių ir toliau išlieka „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Chelsea“ su 24 taškais žengia trečias.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų