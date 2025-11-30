„Chelsea“ ir „Arsenal“ akistatoje – M. Caicedo raudona kortelė ir lygiosios Londono derbyje

Moisesas Caicedo pirmojo kėlinio pabaigoje už grubią pražangą prieš varžovą iš pradžių buvo nubaustas geltona kortele. Visgi teisėjas po VAR peržiūros sugriežtino savo sprendimą ir skyrė raudoną kortelę.
Trevohas Chalobah antrojo kėlinio pradžioje standartinės situacijos metu smūgiu galva išvedė „Chelsea“ į priekį 1:0. Mikelis Merino puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
M. Caicedo buvo nubaustas raudona kortele „Premier“ lygoje pirmą kartą per 130 rungtynių.
M. Merino pelnė savo dešimtą įvartį „Premier“ lygoje, septynis kartus pasižymėjo tiksliais smūgiais galva.
„Arsenal“ po 13 sužaistų rungtynių ir toliau išlieka „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Chelsea“ su 24 taškais žengia trečias.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.