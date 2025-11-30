„Šiaulių“ naujoko Fofanos sužibėjimas nesukėlė problemų Turkijos rinktinei

Bosnius sutriuškinę turkai išvykoje nugalėjo iš Šveicariją (0/2) – 85:60 (23:17, 18:8, 24:17, 20:18).
Ergino Atamano auklėtiniai antrajame kėlinyje pademonstravo gynybos potencialą, praleisdami vos 8 taškus, atitrūko 41:25 ir atgal nesidairė.
19 taškų nugalėtojams surinko Yigitcanas Saybiras (4/4 dvitaškių), 16 – Tarikas Biberovičius (4/8 tritaškių), 12 – Furkanas Korkmazas (3/7 tritaškių), 11 – Omeras Yurtsevenas (5 atk. kam.).
Turkai itin kliovėsi tolimais metimais (14/35, 40 procentų), o kovą dėl kamuolių laimėjo 40:26.
Šeimininkų gretose išsiskyrė „Šiaulių“ naujokas Selimas Fofana – 36 minutės, 17 taškų (7/12 dvitaškių, 1/6 tritaškių), 2 atkovoti, perimtas iri 3 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 2 pražangos bei 11 naudingumo balų.
Nė vienas kitas šveicaras nepasiekė dviženklio rezultatyvumo.
C grupėje dėl trijų kelialapių į kitą etapą taip pat varžosi Serbija (1/0) bei Bosnija ir Hercegovina (0/1).
