Jocytė vedė Žironos klubą į pergalę Ispanijos lygoje

Lietuvės ekipa namie 87:65 (21:14, 18:11, 23:17, 25:23) pranoko Lugo „Ensino“ (5/3) komandą.
J.Jocytė per 31 minutę surinko 16 taškų (1/3 dvitaškių, 3/12 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidas, pražangą ir 15 naudingumo balų.
Ispanijos pirmenybėse 20-metė renka 13,9 taško, tritaškius mesdama 37 procentų taiklumu.
Rezultatyvesnė nugalėtojų gretose buvo tik 17 taškų pelniusi Mariam Coulibaly (11 atk. kam.), varžovėms 19 taškų sumetė Alicia Florez.
„Spar“ du artimiausius mačus sužais Ispanijos pirmenybėse, o gruodžio 10-ąją pradės antrąjį Eurolygos etapą, kuriame susitiks su Skijo „Beretta Famila“ komanda iš Italijos.
