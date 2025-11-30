 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Jocytė vedė Žironos klubą į pergalę Ispanijos lygoje

2025-11-30 19:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 19:34

Ispanijos pirmenybėse ir toliau užtikrintai žygiuoja Justės Jocytės vedamas Žironos „Spar“ (7/1) klubas.

J.Jocytė vėl buvo tarp lyderių (FIBA nuotr.)

Ispanijos pirmenybėse ir toliau užtikrintai žygiuoja Justės Jocytės vedamas Žironos „Spar“ (7/1) klubas.

0

Lietuvės ekipa namie 87:65 (21:14, 18:11, 23:17, 25:23) pranoko Lugo „Ensino“ (5/3) komandą.

J.Jocytė per 31 minutę surinko 16 taškų (1/3 dvitaškių, 3/12 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidas, pražangą ir 15 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ispanijos pirmenybėse 20-metė renka 13,9 taško, tritaškius mesdama 37 procentų taiklumu.

Rezultatyvesnė nugalėtojų gretose buvo tik 17 taškų pelniusi Mariam Coulibaly (11 atk. kam.), varžovėms 19 taškų sumetė Alicia Florez.

„Spar“ du artimiausius mačus sužais Ispanijos pirmenybėse, o gruodžio 10-ąją pradės antrąjį Eurolygos etapą, kuriame susitiks su Skijo „Beretta Famila“ komanda iš Italijos.

