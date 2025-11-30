„McLaren“ Katare padarė kritinę strateginę klaidą, Verstappeno pergalė intrigą padidino iki maksimumo

Australas Oscaras Piastri („McLaren“) gerai pajudėjo į startą iš „pole“ pozicijos, o olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) aplenkė sezono lyderį britą Lando Norrisą („McLaren“) bei pakilo į antrą vietą. Net 3 vietas po starto prarado ir į 7-ą vietą nukrito britas George‘as Russellas („Mercedes“). Jį aplenkė italas Kimi Antonelli („Mercedes“), ispanas Carlosas Sainzas („Williams“) bei dar vienas ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“).
7-ajame rate vokietis Nico Hulkenbergas („Sauber“) susidūrė su prancūzu Pierre‘u Gasly („Alpine“) ir liko be padangos. Tuomet buvo paskelbta saugos automobilio fazė, kurios metu beveik visi pilotai pasuko į boksus, išskyrus abu „McLaren“ pilotus. Tai leido M. Verstappenui, pasikeitus padangas, į trasą grįžti toje pačioje 3-ioje vietoje. C. Sainzas po sustojimų aplenkė K. Antonelli, o G. Russellas krito net į 8-ą vietą už prancūzo Isacko Hadjaro („Racing Bulls“).Tuo metu jau buvo įveikta užtektinai ratų, kad pagal įvestus ribojimus padangoms pilotams, pasukusiems į boksus, užtektų 2 sustojimų.
Po to, kai visi pilotai atliko po 2 sustojimus, M. Verstappenas tapo lyderiu. Likus 13 ratų olandas 15.3 sek. lenkė O. Piastri ir 27.3 sek. – L. Norrisą, kuris tuo metu dar atsidūrė už C. Sainzo su K. Antonelli. Tiesa, „McLaren“ pilotai turėjo kur kas šviežesnes padangas.
O. Piastri nežymiai artėjo prie M. Verstappeno, o L. Norrisas tuo metu gaišo laiką važiuodamas paskui K. Antonelli. C. Sainzas trečioje vietoje skundėsi bolido problemomis, bet artėjo prie galimybės lipti ant podiumo.
Likus vos 3 ratams iki finišo padangą prasidūrė I. Hadjaras, tokiu būdu iškritęs iš taškų zonos.
Priešpaskutiniame rate paslydęs K. Antonelli keistai praleido L. Norrisą į priekį ir atidavė jam 4-ą vietą. C. Sainzas sugebėjo išlaikyti 3-ią vietą. M. Verstappenas šventė pergalę, o O. Piastri liko antras.
K. Antonelli, kuris per porą paskutinių rato prarado net 5 sek. laiko, atvažiavo 5-as, o G. Russellas liko 6-as. F. Alonso atvažiavo 7-as, o blankiai atrodęs „Ferrari“ pilotas monakietis Charlesas Leclercas finišavo 8-as. Paskutinius taškus susirinko Liamas Lawsonas („Racing Bulls“) bei Yuki Tsunoda („Red Bull“).
Visą savaitgalį itin lėtas buvęs britas Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) nesugebėjo pakilti iki taškų zonos – atvažiavo 12-as.
Kataro GP lenktynių rezultatai:
L. Norrisas (408 taškai) vis dar pirmauja čempionate, bet jo persvara prieš M. Verstappeną (396) ir O. Piastri (392) stipriai sumažėjo. Tai reiškia, kad paskutinėse sezono lenktynėse į čempiono titulą pretenduos net 3 pilotai. Konstruktorių įskaitoje „McLaren“ (800) jau seniai yra užsitikrinusi titulą. „Mercedes“ (459) veikiausiai nepraras antros vietos, o „Red Bull“ (426) visiškai atitrūko nuo tragišką formą demonstruojančios „Ferrari“ (382).
Paskutinės sezono lenktynės gruodžio 7 d. vyks Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai). Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
