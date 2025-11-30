 
TV3 naujienos > Sportas

Martinezo dublis padovanojo „Inter“ pergalę prieš „Pisa“

2025-11-30 17:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 17:52

Milano „Inter“ klubas sekmadienį įvykusiose Italijos „Serie A“ lygos išvykos rungtynėse 2:0 nugalėjo „Pisa“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Milano „Inter" klubas sekmadienį įvykusiose Italijos „Serie A" lygos išvykos rungtynėse 2:0 nugalėjo „Pisa" futbolininkus.

Lautaro Martinezas antrajame kėlinyje nuostabiu smūgiu uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Inter“ į priekį 1:0. Argentinietis netrukus antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0. 

„Pisa“ tapo 29-ąja komanda, prieš kurią L. Martinezas pelnė įvartį „Serie A“ lygoje, nuo 2018/2019 m. sezone įvykusio debiuto.

„Inter“ po 13 sužaistų rungtynių turi surinkęs 27 taškus ir rikiuojasi trečioje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Pisa“ su 10 taškų žengia aštuoniolikta.

