Martinezo dublis padovanojo „Inter“ pergalę prieš „Pisa“

Lautaro Martinezas antrajame kėlinyje nuostabiu smūgiu uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Inter“ į priekį 1:0. Argentinietis netrukus antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
„Pisa“ tapo 29-ąja komanda, prieš kurią L. Martinezas pelnė įvartį „Serie A“ lygoje, nuo 2018/2019 m. sezone įvykusio debiuto.
„Inter“ po 13 sužaistų rungtynių turi surinkęs 27 taškus ir rikiuojasi trečioje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Pisa“ su 10 taškų žengia aštuoniolikta.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.