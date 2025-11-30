 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Pasaulio taurės atranka: Lietuva – Italija (GYVAI)

2025-11-30 18:00
2025-11-30 18:00

Lietuvos rinktinė (1/0) siekia antros pergalės Pasaulio taurės atrankoje.

G.Radzevičius sieks antrosios pergalės (FIBA nuotr.)

Lietuvos rinktinė (1/0) siekia antros pergalės Pasaulio taurės atrankoje.

0

Britus (0/1) palaužę Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namie sutink Italiją (0/1).

Italai atranką pradėjo netikėta nesėkme – namie 76:81 nusileido Islandijai (1/0).

Vis dėlto į Klaipėdą italai atvyko su papildymu – prie komandos prisijungė Milano „EA7 Emporio Armani“ gynėjas Niccolo Mannionas.

Rungtynes, kurios „Švyturio“ arenoje startuos 18.30 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.

