Pasaulio taurės atranka: Lietuva – Italija (GYVAI)

Britus (0/1) palaužę Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namie sutink Italiją (0/1).
Italai atranką pradėjo netikėta nesėkme – namie 76:81 nusileido Islandijai (1/0).
Vis dėlto į Klaipėdą italai atvyko su papildymu – prie komandos prisijungė Milano „EA7 Emporio Armani“ gynėjas Niccolo Mannionas.
Rungtynes, kurios „Švyturio“ arenoje startuos 18.30 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.
