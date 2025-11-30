Fominas ir Traubaitė pasaulio biatlono taurės estafetėje – 19-i

Mišrių porų estafetėje nugalėjo šeimininkai švedai – Sebastianas Samuelssonas ir Ella Halvarsson. Jie lyderiavo po kiekvieno etapo ir finišavo per 35 min. 12.1 sek. Švedai išvengė baudos ratų ir panaudojo 4 papildomus šovinius.
It's a victory on home soil! Absolutely smashing performance from Halvarsson and Samuelsson. 😍— International Biathlon Union (@biathlonworld) November 30, 2025
Watch all competitions live on https://t.co/p8ATzITmbR
Norvegai Sturla Holmas Laegreidas ir Marlen Kirkeeide finišavo antri (+19.1 sek., 0 baudos ratų + 6 papildomi šoviniai). Bronzą pelnė prancūzai Fabienas Claude ir Camille Bened (+37.3, 1+6). Prancūzams pakovoti dėl pergalės sutrukdė trečiasis etapas, kai F. Claude užsidirbo baudos ratą ir prarado 39 sek. lyderiams.
Lietuvos duetas – Maksimas Fominas ir Judita Traubaitė – užėmė 19-ą vietą (+3:37.0, 0+11) tarp 24 porų. M. Fominas pirmą etapą (0+4) baigė 18-as, vėliau J. Traubaitė šaudė idealiai (0+0) ir pakėlė Lietuvą į 15-ą poziciją. Trečiajame etape M. Fominas (0+4) prarado vieną piziciją, o ketvirtajame etape J. Traubaitė (0+3) praleido dar 3 varžoves.
Sekmadienį dar vyks mišrių komandų estafetė.
