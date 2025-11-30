 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Fominas ir Traubaitė pasaulio biatlono taurės estafetėje – 19-i

2025-11-30 16:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 16:11

Estešunde (Švedija) sekmadienį tęsiasi pirmasis šio sezono pasaulio biatlono taurės etapas.

Judita Traubaitė (Dmytro Yevenko nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Estešunde (Švedija) sekmadienį tęsiasi pirmasis šio sezono pasaulio biatlono taurės etapas.

REKLAMA
0

Mišrių porų estafetėje nugalėjo šeimininkai švedai – Sebastianas Samuelssonas ir Ella Halvarsson. Jie lyderiavo po kiekvieno etapo ir finišavo per 35 min. 12.1 sek. Švedai išvengė baudos ratų ir panaudojo 4 papildomus šovinius.

Norvegai Sturla Holmas Laegreidas ir Marlen Kirkeeide finišavo antri (+19.1 sek., 0 baudos ratų + 6 papildomi šoviniai). Bronzą pelnė prancūzai Fabienas Claude ir Camille Bened (+37.3, 1+6). Prancūzams pakovoti dėl pergalės sutrukdė trečiasis etapas, kai F. Claude užsidirbo baudos ratą ir prarado 39 sek. lyderiams.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos duetas – Maksimas Fominas ir Judita Traubaitė – užėmė 19-ą vietą (+3:37.0, 0+11) tarp 24 porų. M. Fominas pirmą etapą (0+4) baigė 18-as, vėliau J. Traubaitė šaudė idealiai (0+0) ir pakėlė Lietuvą į 15-ą poziciją. Trečiajame etape M. Fominas (0+4) prarado vieną piziciją, o ketvirtajame etape J. Traubaitė (0+3) praleido dar 3 varžoves.

Sekmadienį dar vyks mišrių komandų estafetė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų