Europos klasikinės jėgos trikovės čempionatas Druskininkuose: nauji rekordai ir lietuvės startas

2025-11-30 14:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 14:27

Druskininkuose startavo Europos klasikinės jėgos trikovės čempionatas. Per pirmąsias dvi varžybų dienas savo jėgas išbandė tik viena Lietuvos atstovė – Gabrielė Blaževičiūtė.

Gabrielė Blaževičiūtė | „Stop“ kadras

0

Jaunių merginų svorio kategorijoje iki 63 kg lietuvė surinko 300 kg ir užėmė 13-ą vietą. G. Blaževičiūtė pritūpė su 100 kg štanga (13-a vieta), išspaudė 60 kg svorį (13-a vieta) ir atkėlė 140 kg štangą (9-a vieta).

Nugalėjo pasaulio jaunių rekordą pagerinusi ispanė Alexandra Fragoso Kurchak, surinkusi net 468,5 kg. Ji planetos jaunių rekordą pasiekė ir štangos atkėlime (196,5), o pritūpimuose su štanga pagerino Europos jaunių rekordą (162).

Italė Miriam Inguscio pasaulio jaunių rekordus svorio kategorijoje iki 52 kg pagerino pritūpimuose su štanga (139,5) ir štangos atkėlime (168,5). Italė Aurora Scapin planetos jaunių rekordą pasiekė svorio kategorijos iki 69 kg trikovėje (480,5), o belgė Zohra van Lent – pritūpimuose su štanga (188,5).

Vaikinų varžybose jau krito 4 pasaulio jaunių rekordai. Trikovėje rekordus gerino italas Samuelis Mancosu (iki 53 kg, 498,5 kg) bei prancūzas Adamas Taronas (iki 59 kg, 590,5 kg). Taip pat A. Taronas rekordą pasiekė pritūpimuose su štanga (220,5), o ispanas Marcosas Rodriguezas Castro išsiskyrė štangos atkėlime (iki 66 kg, 271 kg).

Čempionatas Druskininkuose baigsis gruodžio 7 d.

