Andrė Lukošiūtė finale Egipte nusileido Darijai Chomucianskajai

Pirmojo seto lūžis įvyko septintajame geime, kuriame lietuvė „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją. Lietuvė įgytą persvarą išlaikė, nesuteikdama varžovei nė vieno „break pointo“.
Antrajame sete lietuvė didesnių vilčių neturėjo, o trečiajame užvirė atkakli kova. A. Lukošiūtė sugebėjo panaikinti 3 geimų deficitą (0:3, 3:3). Vėliau lygi kova vyko iki dešimtojo geimo, kai lietuvė pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.
A. Lukošiūtė pelnė 10 WTA vienetų reitingo taškų ir 1470 JAV dolerių. Po 8 dienų lietuvė reitinge kils maždaug per 50 vietų.
Lietuvė per karjerą yra laimėjusi 2 ITF moterų vienetų turnyrus: 2023 m. Švedijoje ir 2025 m. Egipte.
Dvejetuose A. Lukošiūtė su egiptiete Lamis Alhussein Abdel Aziz pasiekė ketvirtfinalį, kuriame per 1 valandą 25 minutes 3:6, 6:0, [7:10] pralaimėjo prieš neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudarė 15 tūkst. JAV dolerių.
