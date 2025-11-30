 
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė finale Egipte nusileido Darijai Chomucianskajai

2025-11-30 14:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 14:16

Egipte pasibaigusio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų finale sekmadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-675) po 2 valandų 2 minučių kovos 6:4, 0:6, 4:6 pralaimėjo favoritės statusą pateisinusiai Darijai Chomucianskajai.

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | Instagram.com nuotr

0

Pirmojo seto lūžis įvyko septintajame geime, kuriame lietuvė „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją. Lietuvė įgytą persvarą išlaikė, nesuteikdama varžovei nė vieno „break pointo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete lietuvė didesnių vilčių neturėjo, o trečiajame užvirė atkakli kova. A. Lukošiūtė sugebėjo panaikinti 3 geimų deficitą (0:3, 3:3). Vėliau lygi kova vyko iki dešimtojo geimo, kai lietuvė pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.

A. Lukošiūtė pelnė 10 WTA vienetų reitingo taškų ir 1470 JAV dolerių. Po 8 dienų lietuvė reitinge kils maždaug per 50 vietų.

Lietuvė per karjerą yra laimėjusi 2 ITF moterų vienetų turnyrus: 2023 m. Švedijoje ir 2025 m. Egipte.

Dvejetuose A. Lukošiūtė su egiptiete Lamis Alhussein Abdel Aziz pasiekė ketvirtfinalį, kuriame per 1 valandą 25 minutes 3:6, 6:0, [7:10] pralaimėjo prieš neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudarė 15 tūkst. JAV dolerių.

