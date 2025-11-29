Andrė Lukošiūtė pateko į ITF moterų teniso turnyro finalą Egipte

Pirmojo seto viduryje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Devintajame geime A. Lukošiūtė realizavo dar vieną „break pointą“ ir šį kartą neleido varžovei atsitiesti – lietuvė dešimtajame geime „sausu“ rezultatu laimėjo savo padavimų seriją (6:4).
Antrajame sete A. Lukošiūtė taip pat pirmoji laimėjo varžovės padavimų seriją, bet persvarą greitai prarado (2:1, 2:2). Septintajame geime lietuvė dar kartą perėmė iniciatyvą, o aštuntajame neutralizavo du „break pointus“ ir įtvirtino persvarą (5:3), kurios vėliau neišbarstė.
A. Lukošiūtė pelnė 10 WTA vienetų reitingo taškų ir 1470 JAV dolerių, o finale žais prieš neutralią atletę Dariją Chomucianskają.
Dvejetuose A. Lukošiūtė su egiptiete Lamis Alhussein Abdel Aziz pasiekė ketvirtfinalį, kuriame per 1 valandą 25 minutes 3:6, 6:0, [7:10] pralaimėjo prieš neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
