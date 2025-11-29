 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė pateko į ITF moterų teniso turnyro finalą Egipte

2025-11-29 12:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 12:59

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų pusfinalyje šeštadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-675) per 2 valandas 3 minutes 6:4, 6:4 pasiekė pergalę prieš 19-metę prancūzę Alyssą Reguer (WTA-622).

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | „Facebook“ nuotr.

0

Pirmojo seto viduryje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Devintajame geime A. Lukošiūtė realizavo dar vieną „break pointą“ ir šį kartą neleido varžovei atsitiesti – lietuvė dešimtajame geime „sausu“ rezultatu laimėjo savo padavimų seriją (6:4).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete A. Lukošiūtė taip pat pirmoji laimėjo varžovės padavimų seriją, bet persvarą greitai prarado (2:1, 2:2). Septintajame geime lietuvė dar kartą perėmė iniciatyvą, o aštuntajame neutralizavo du „break pointus“ ir įtvirtino persvarą (5:3), kurios vėliau neišbarstė.

A. Lukošiūtė pelnė 10 WTA vienetų reitingo taškų ir 1470 JAV dolerių, o finale žais prieš neutralią atletę Dariją Chomucianskają.

Dvejetuose A. Lukošiūtė su egiptiete Lamis Alhussein Abdel Aziz pasiekė ketvirtfinalį, kuriame per 1 valandą 25 minutes 3:6, 6:0, [7:10] pralaimėjo prieš neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

