Ąžuolas Tadaravičius pateko tarp 8 geriausių žaidėjų pasaulio jaunių pulo-10 čempionate

Jaunių (iki 17 metų) varžybose puikiai startavo Ąžuolas Tadaravičius. Jis 7:4 nugalėjo kanadietį Antonio Ayalą, 7:5 pranoko argentinietį Santiago Lopezą ir 7:6 palaužė vokiečio Valentino Schmitzo pasipriešinimą.
Ą. Tadaravičius jau pateko į ketvirtfinalį, o kitą savo varžovą sužinos kiek vėliau.
Jokūbas Silantjevas jaunimo (iki 19 metų) kategorijoje 2:7 nusileido ukrainiečiui Ivanui Rudenko. Vėliau pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ J. Silantjevas 7:4 įveikė taivanietį Chengą Yeną Liną ir kitame etape susitiks su austru Markusu Schleindleriu.
