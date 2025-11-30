 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ąžuolas Tadaravičius pateko tarp 8 geriausių žaidėjų pasaulio jaunių pulo-10 čempionate

2025-11-30 14:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 14:35

Ispanijoje tęsiasi WPA organizacijos pasaulio jaunių ir jaunimo pulo-10 čempionatas, kuriame žaidžia ir du lietuviai.

Lietuvos pulo federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Jaunių (iki 17 metų) varžybose puikiai startavo Ąžuolas Tadaravičius. Jis 7:4 nugalėjo kanadietį Antonio Ayalą, 7:5 pranoko argentinietį Santiago Lopezą ir 7:6 palaužė vokiečio Valentino Schmitzo pasipriešinimą.

Ą. Tadaravičius jau pateko į ketvirtfinalį, o kitą savo varžovą sužinos kiek vėliau.

Jokūbas Silantjevas jaunimo (iki 19 metų) kategorijoje 2:7 nusileido ukrainiečiui Ivanui Rudenko. Vėliau pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ J. Silantjevas 7:4 įveikė taivanietį Chengą Yeną Liną ir kitame etape susitiks su austru Markusu Schleindleriu.

