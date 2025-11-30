 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Liepa Krušnaitė pirmą kartą Lietuvos istorijoje tapo pasaulio čempione IDO „Performing Arts“ improvizacijos kategorijoje

2025-11-30 13:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 13:21

2025 m. lapkričio 17–22 dienomis Italijos Castellanza mieste vyko IDO (International Dance Organization) pasaulio šou šokių ir scenos menų improvizacijos čempionatas, sukvietęs daugiau nei 3000 šokėjų iš 27 šalių. Šiose prestižinėse varžybose Lietuva varžėsi solo, porinių šokių, mažųjų ir didžiųjų grupių kategorijose.

IDO pasaulio šou šokių ir scenos menų improvizacijos čempionatas | Organizatorių nuotr.

2025 m. lapkričio 17–22 dienomis Italijos Castellanza mieste vyko IDO (International Dance Organization) pasaulio šou šokių ir scenos menų improvizacijos čempionatas, sukvietęs daugiau nei 3000 šokėjų iš 27 šalių. Šiose prestižinėse varžybose Lietuva varžėsi solo, porinių šokių, mažųjų ir didžiųjų grupių kategorijose.

REKLAMA
0

Mūsų šalį atstovavo 35 Lietuvos šokių asociacijos delegacijos nariai – šokėjai iš įvairių miestų ir studijų: „Aušrinė – Vakarė“, „Be Good“ ir „Flamingas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išskirtinį pasiekimą Lietuvai pelnė Liepa Krušnaitė, atstovavusi šokių studiją „Aušrinė – Vakarė“. Ji varžėsi itin konkurencingoje „Performing Arts Improvisation“ kategorijoje, kurioje pasirodė net 62 šokėjai iš daugelio pasaulio valstybių. Patekusi į finalą, Liepa sulaukė audringų Lietuvos delegacijos ovacijų, o finale suspindėjo išskirtine energija, stipriu charakteriu ir įtaigiu kūno judesiu. Liepa tapo pasaulio čempione – tai pirmasis toks Lietuvos istorijoje laimėjimas šioje kategorijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Liepos vadovė Aušra Saulevičiūtė neslėpė emocijų – džiaugsmo ašaros ir išdidžiai kartu su visa delegacija sugiedotas Lietuvos himnas tapo ypatingu šio triumfo akcentu.

REKLAMA

„Svarbiausia – turėti tikslą ir kasdien žingsnis po žingsnio jo siekti“, – sako Aušra ir Liepa.

Delegacijos atstovė Daina Svirskytė džiaugėsi Lietuvos šokėjų pasirodymais: nors šiemet nepavyko iškovoti daugiau medalių, bet kiekviena patirtis tokio lygio čempionatuose yra svarbus žingsnis link dar geresnių rezultatų ateityje.

Dance Team LT kasmet organizuoja šokėjų reitingų varžybas, o tik susumavus bendrus metų rezultatus šokėjai įgyja teisę atstovauti Lietuvą pasaulio ir Europos IDO čempionatuose.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų