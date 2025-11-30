Liepa Krušnaitė pirmą kartą Lietuvos istorijoje tapo pasaulio čempione IDO „Performing Arts“ improvizacijos kategorijoje

Mūsų šalį atstovavo 35 Lietuvos šokių asociacijos delegacijos nariai – šokėjai iš įvairių miestų ir studijų: „Aušrinė – Vakarė“, „Be Good“ ir „Flamingas“.
Išskirtinį pasiekimą Lietuvai pelnė Liepa Krušnaitė, atstovavusi šokių studiją „Aušrinė – Vakarė“. Ji varžėsi itin konkurencingoje „Performing Arts Improvisation“ kategorijoje, kurioje pasirodė net 62 šokėjai iš daugelio pasaulio valstybių. Patekusi į finalą, Liepa sulaukė audringų Lietuvos delegacijos ovacijų, o finale suspindėjo išskirtine energija, stipriu charakteriu ir įtaigiu kūno judesiu. Liepa tapo pasaulio čempione – tai pirmasis toks Lietuvos istorijoje laimėjimas šioje kategorijoje.
Liepos vadovė Aušra Saulevičiūtė neslėpė emocijų – džiaugsmo ašaros ir išdidžiai kartu su visa delegacija sugiedotas Lietuvos himnas tapo ypatingu šio triumfo akcentu.
„Svarbiausia – turėti tikslą ir kasdien žingsnis po žingsnio jo siekti“, – sako Aušra ir Liepa.
Delegacijos atstovė Daina Svirskytė džiaugėsi Lietuvos šokėjų pasirodymais: nors šiemet nepavyko iškovoti daugiau medalių, bet kiekviena patirtis tokio lygio čempionatuose yra svarbus žingsnis link dar geresnių rezultatų ateityje.
Dance Team LT kasmet organizuoja šokėjų reitingų varžybas, o tik susumavus bendrus metų rezultatus šokėjai įgyja teisę atstovauti Lietuvą pasaulio ir Europos IDO čempionatuose.
