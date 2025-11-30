 
TV3 naujienos > Sportas

„Liverpool“ nutraukė nesėkmingą atkarpą prieš „West Ham United“

2025-11-30 17:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 17:59

„Liverpool" Anglijos „Premier" lygos išvykos rungtynėse 2:0 įveikė dešimtyje žaisti likusius Londono „West Ham United" futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 2:0 įveikė dešimtyje žaisti likusius Londono „West Ham United“ futbolininkus.

0

Alexanderis Isakas sužaidus valandą tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Liverpool“ ekipą į priekį 1:0.

Lucas Paqueta dėl ginčo su teisėju buvo nubaustas dvejomis geltonomis kortelėmis iš eilės ir rungtynių pabaigoje išvarytas iš aikštės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Cody Gakpo per pridėtą rungtynių laiką puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir įtvirtino svečių ekipos pergalę rezultatu 2:0.

A. Isakas pelnė savo pirmąjį įvartį „Premier“ lygoje per aštuonerias sužaistas rungtynes ir nutraukė ilgiausiai trukusį įvarčių badą (taip pat 7 susitikimai 2023 balandžio-gegužės mėn.)

 

