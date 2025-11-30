„Liverpool“ nutraukė nesėkmingą atkarpą prieš „West Ham United“

Alexanderis Isakas sužaidus valandą tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Liverpool“ ekipą į priekį 1:0.
Lucas Paqueta dėl ginčo su teisėju buvo nubaustas dvejomis geltonomis kortelėmis iš eilės ir rungtynių pabaigoje išvarytas iš aikštės.
Cody Gakpo per pridėtą rungtynių laiką puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir įtvirtino svečių ekipos pergalę rezultatu 2:0.
A. Isakas pelnė savo pirmąjį įvartį „Premier“ lygoje per aštuonerias sužaistas rungtynes ir nutraukė ilgiausiai trukusį įvarčių badą (taip pat 7 susitikimai 2023 balandžio-gegužės mėn.)
