Sargiūno šou iššaukė NBA legendos reakciją

Į tai dėmesį atkreipė ir Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) legenda Reggie Milleris.
Įraše, kuriame minimi įspūdingiausi išsigelbėjimai, lietuvis atsidūrė šalia R.Millerio (8 taškai per 9 sekundes) ir Tracy McGrady (13 taškų per 35 sekundes).
Tris tritaškius per 10 sekundžių sušėręs I.Sargiūnas sulaukė įrašo socialiniame tinkle: „Sveikas prisijungęs, Ignai“, – žinutę siuntė ir jo epizodais dalijosi R.Milleris.
