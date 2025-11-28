 
Sargiūno šou iššaukė NBA legendos reakciją

2025-11-28 20:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-28 20:28

Ignas Sargiūnas ketvirtadienio vakarą fantastiškai išgelbėjo Lietuvos rinktinę, o tai neliko nepastebėta visame pasaulyje.

I.Sargiūnas kūrė magiją (FIBA nuotr.)

0

Į tai dėmesį atkreipė ir Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) legenda Reggie Milleris.

Įraše, kuriame minimi įspūdingiausi išsigelbėjimai, lietuvis atsidūrė šalia R.Millerio (8 taškai per 9 sekundes) ir Tracy McGrady (13 taškų per 35 sekundes).

Tris tritaškius per 10 sekundžių sušėręs I.Sargiūnas sulaukė įrašo socialiniame tinkle: „Sveikas prisijungęs, Ignai“, – žinutę siuntė ir jo epizodais dalijosi R.Milleris.

