15-metis lietuvis pasižymėjo Dubajaus jaunimo ekipoje

Jaunimo Adrijos lygoje „Dubai“ (0/3) Vienoje 85:91 (25:26, 19:28, 15:21, 26:16) nusileido Belgrado FMP (3/0) talentams.
K.Jauniškis per 21 minutę surinko 4 taškus (2/4 dvitaškų, 0/4 tritaškių), atkovotą, 4 perimtus ir 2 prarastus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas bei 7 naudingumo balus.
Jo žaistas minutes „Dubai“ pralaimėjo 15 taškų skirtumu.
Lietuviui tai buvo ryškiausias turnyro mačas – per du ankstesnius susitikimus jis sužaidė 7 minutes.
K.Jauniškis sausį švęs 16-ąjį gimtadienį, o lygos amžiaus limitas – 19 metų, tad gynėjas yra trejais metais jaunesnis už daugelį varžovų.
Dubajaus komandai 18-metis slovėnas Ivanas Lazarevskis surinko 21 tašką (5 atk. kam., 6 rez. perd.), varžovams po 18 taškų pelnė 18-metis Aleksejus Obučina (7 atk. kam., 4/8 tritaškių) ir 17-metis Jakša Mičkovičius (5 rez. perd.).
„Dubai“ C grupėje liko paskutinė ir į ketvirtfinalį neprasibrovė.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.